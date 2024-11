Black Friday et Cyber Monday : de grandes opportunités, mais aussi des risques de plus en plus élevés pour les e-commerçants et les services financiers

novembre 2024 par Daniel Crowe, vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de pic d’achats en ligne, notamment lors de journées commerciales comme le Black Friday et le Cyber Monday. En effet, selon une étude récente de Territory Influence, 77 % des consommateurs achètent leurs cadeaux en avance, et 70 % le font en ligne. Avec la participation de plus de 40 % des Français d’après Opinion Way et Shopfully, ces événements génèrent un afflux massif de transactions. Pour les e-commerçants, c’est l’occasion rêvée de booster leurs ventes, mais aussi de faire face à des défis de taille : l’augmentation du trafic et les risques associés aux paiements en ligne.

Cependant, cette explosion des transactions en ligne attire aussi l’attention des cybercriminels. En effet, le secteur bancaire a vu une augmentation de 55 % des attaques en seulement quatre ans, et cette tendance concerne aussi d’autres secteurs vitaux comme les institutions publiques et les fournisseurs d’énergie.

Face à ces menaces croissantes, Daniel Crowe, Vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT, souligne l’importance d’une vigilance accrue pour les différents publics :

« Au niveau des banques, cela signifie qu’elles doivent être particulièrement vigilantes. Un trafic en ligne plus élevé expose leurs infrastructures à des risques accrus de cyberattaques. Si ces dernières sont menées à bien, cela peut entraîner des pannes de service, nuire à la sécurité des paiements et provoquer une perte de confiance des clients. Les banques doivent donc évaluer la robustesse de leurs systèmes, prévoir des solutions de secours et garantir une surveillance continue de leurs réseaux, afin de prévenir toute interruption.

Du côté des e-commerçants, l’enjeu est similaire : s’assurer que leurs plateformes de vente soient prêtes à supporter un afflux massif de visiteurs et de transactions, tout en maintenant la sécurité des paiements et la satisfaction des clients. Si une panne de service survient, même temporaire, cela peut entraîner des pertes financières importantes, mais aussi ternir leur réputation à long terme.

Pour éviter ces scénarios, il est crucial que les institutions financières et les e-commerçants investissent dans des outils de surveillance et de protection adaptés. Cela passe par l’observation en temps réel de leurs infrastructures – des serveurs aux services cloud – pour identifier rapidement toute anomalie et intervenir avant que cela ne devienne un problème majeur. Une planification et une préparation de telle ampleur permettent non seulement de garantir la sécurité des paiements, mais aussi de protéger l’image de l’entreprise, particulièrement en période de forte pression comme le Black Friday et Cyber Monday.

Les enjeux sont de taille pour les acteurs du secteur bancaire et du commerce en ligne durant ces périodes de forte activité. La sécurité des paiements et la gestion du trafic sont des priorités absolues pour éviter les risques de fraude et les pannes de service. Les institutions doivent se préparer à cette montée en charge en anticipant les attaques potentielles, en renforçant la sécurité et en optimisant la gestion du trafic pour assurer une expérience utilisateur fluide et sécurisée. En somme, les entreprises doivent se préparer efficacement à ces défis pour tirer parti du potentiel des fêtes de fin d’année sans compromettre leur sécurité et réputation. »