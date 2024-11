Black Friday : Comment faire des affaires en ligne sans risquer ses données personnelles

novembre 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Le Black Friday marque le lancement des achats de fin d’année, où les enseignes rivalisent de réductions pour attirer les consommateurs en ligne. Cependant, derrière les offres alléchantes et les bannières criardes, des cybermenaces guettent. Le pic d’activités sur les plateformes de vente en ligne attire des hackers cherchant à pirater des comptes, subtiliser des données bancaires, ou inciter au clic sur des liens frauduleux. Bien que l’envie de profiter de chaque offre soit forte, il est important d’adopter quelques réflexes de sécurité pour éviter de transformer une bonne affaire en cauchemar digital.

Soyez sélectif avec vos sites : Face à l’avalanche de promotions, il est facile de cliquer sur le premier lien ou la publicité venue. Mais tous les sites ne sont pas égaux en termes de sécurité. Privilégiez ceux que vous connaissez, recherchez les marques reconnues, et vérifiez que l’URL commence bien par "https" pour garantir un minimum de protection des données.

Mettez à jour vos appareils : Les cyberattaques tirent souvent parti de failles présentes dans les systèmes ou les applications non mises à jour. Assurez-vous que votre téléphone, ordinateur, et toutes vos applications sont à jour avant d’entamer votre shopping. En installant les dernières versions du système d’exploitation et des antivirus, vous renforcez votre protection en ligne.

Protégez vos mots de passe : Chaque site de vente en ligne peut nécessiter un compte, et multiplier les comptes peut mener à la tentation de réutiliser des mots de passe. Or, cette habitude ouvre une porte grande ouverte aux cybercriminels. Utilisez des mots de passe uniques, complexes pour chaque site, et si possible, recourez à un gestionnaire de mots de passe pour faciliter la gestion tout en garantissant une sécurité renforcée.

Privilégiez les paiements sécurisés : Faire ses achats en ligne, c’est aussi partager des informations bancaires. Optez pour des méthodes de paiement qui offrent des garanties, comme les cartes de crédit ou les services de paiement sécurisés (type PayPal). Pour éviter de laisser une trace trop accessible, ne sauvegardez pas vos informations de carte bancaire directement sur les sites, et ne partagez jamais vos coordonnées bancaires par e-mail ou message.

Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies : Les cybercriminels savent jouer sur l’effet d’urgence en présentant des offres excessivement alléchantes. Méfiez-vous des promotions qui semblent irréalistes ou vous mettent sous pression en vous disant que le stock est très limité. Si un site vous parait suspect, prenez le temps de vérifier l’authenticité de l’offre avant de cliquer.

Activez l’alerte anti-phishing : Les périodes de grande consommation sont propices aux tentatives de phishing. Pour éviter de tomber dans le piège, apprenez à identifier les e-mails suspects, qui peuvent contenir des erreurs de grammaire, des logos mal reproduits ou des liens étranges. Si vous recevez une offre par e-mail, ne cliquez pas immédiatement : visitez le site officiel via une recherche.

Évitez le WiFi public : Le WiFi gratuit est pratique, mais loin d’être sécurisé. Pour des achats plus sûrs, préférez le réseau de votre domicile ou votre propre connexion mobile. Les réseaux publics peuvent exposer vos informations sensibles à des pirates informatiques qui surveillent le trafic des utilisateurs.

Adopter ces réflexes pendant le Black Friday peut transformer cette expérience de shopping en ligne en un moment de tranquillité. En prenant ces quelques précautions, vous pourrez profiter de vos achats tout en sachant que vos informations personnelles et bancaires sont entre de bonnes mains.