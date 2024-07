Bitdefender élargit sa collaboration avec Arrow Electronics

juillet 2024 par Marc Jacob

Bitdefende élargit sa collaboration avec Arrow Electronics dans l’optique d’offrir aux fournisseurs de services gérés (MSP) et à leurs clients une gamme plus étoffée de solutions de prévention des menaces, de détection et de réponse.

Arrow va donc passer à un modèle d’abonnement pour les produits Bitdefender : l’ensemble de la gamme des solutions dédiées aux MSP sera proposé à ses clients au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas avec un système de facturation à l’utilisation.

Arrow a ajouté Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security, suite de sécurité spécialement conçue pour les MSP, à ArrowSphere Cloud, sa plateforme cloud de mise en service et de gestion qui permet d’accéder à la demande à des solutions de sécurité. On y trouve également une solution de protection avancée pour les postes de travail, terminaux et points de connexion serveurs locaux, ainsi que les services Extended Detection and Response (XDR) et Managed Detection and Response (MDR), actifs 24 h/24 et 7 j/7. Une fois la commande passée sur la plateforme ArrowSphere, les solutions sont fournies et mises en service en quelques minutes seulement.

Les solutions de sécurité de Bitdefender adoptent une approche multicouche de la sécurité. Elles reposent sur un renforcement des systèmes pour bloquer les menaces avant même qu’elles n’y pénètrent, mais aussi sur des dispositifs de détection des menaces et de réponse (dont la chasse aux menaces, pilotée par des spécialistes). Les produits et services de l’entreprise peuvent s’appuyer sur son vaste réseau de centaines de millions de capteurs qui recueillent en continu des renseignements sur les menaces à travers le monde et les transmettent à de nombreux centres des opérations de sécurité (SOC) interconnectés, dans lesquels travaillent les analystes de sécurité expérimentés, des spécialistes de la chasse aux menaces et des enquêteurs qui détectent, vérifient, contiennent et éliminent les menaces dès qu’elles apparaissent.