BioCatch se lance sur le marché français

avril 2024 par Marc Jacob

Le marché français est à la fois touché par la digitalisation des services financiers en constante évolution, mais aussi par le nombre croissant d’escroqueries impliquant notamment des fraudeurs se faisant passer pour des conseillers de la banque - dont le taux a augmenté de 78 % en 2023. Pour lutter contre ce phénomène et bien d’autres, BioCatch se positionne en tant qu’acteur principal dans la lutte contre la fraude et la criminalité financière.

L’entreprise prévient et détecte la fraude numérique et la criminalité financière en analysant plus de 3 000 signaux sur le comportement physique (mouvements de la souris et vitesse de frappe, par exemple), sur les aspects cognitifs (hésitation, frappe décousue, etc.) et d’autres types de signaux faibles afin de détecter les anomalies susceptibles d’indiquer une activité suspecte. Lorsqu’un utilisateur s’écarte de son comportement habituel au cours d’une session en ligne, cela peut indiquer une activité frauduleuse.

Initialement basée à Tel-Aviv, l’entreprise est désormais présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans le Pacifique Sud (principalement en Australie mais aussi en Inde). BioCatch a été le pionnier de la technologie basée sur le comportement humain, et analyse aujourd’hui plus de dix milliards de sessions numériques par mois.

La technologie BioCatch est aujourd’hui adoptée par 30 des 100 plus grandes banques mondiales (dont American Express, Barclays, Citi Ventures, HSBC et National Australia Bank…), et est utilisée par 180 institutions financières. La solution BioCatch Connect est devenue un outil incontournable pour ces institutions, leur permettant de combattre efficacement la fraude tout en facilitant leur transition vers le numérique et en renforçant leurs relations avec leurs clients. Fort d’une expérience de plus d’une décennie dans l’analyse de données, l’entreprise a déjà à son actif 90 brevets déposés et une expertise avérée dans le domaine.