Bien s’assurer contre les risques cyber cet été, en particulier en période olympique : une nécessité !

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Nousassurons, marketplace de produits d’assurance à destination des entreprises et de leurs dirigeants, propose, en partenariat avec Dattak, assurtech française qui protège les entreprises contre les cyberattaques, une solution de cyber assurance proactive afin de permettre aux entreprises de toutes tailles, d’accéder à une couverture complète des risques cyber. Durant la période estivale, lorsque de nombreux collaborateurs sont en congés, la vigilance diminue, augmentant ainsi le risque d’attaque. Cette année, en raison des Jeux Olympiques, le risque de Cyber attaques est accru. Avoir une approche proactive et se protéger du risque cyber n’est donc plus une option, et cela, quelle que soit la taille de l’entreprise.

L’assurance cyber, une nécessité pour toutes les entreprises

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors qu’elles sont informatisées, sont potentiellement concernées par le risque cyber. Pendant l’été, les risques de cyber attaques augmentent, et ce, pour plusieurs raisons. « Durant l’été, de nombreux collaborateurs partent en vacances et les équipes de sécurité IT peuvent être réduites, ce qui entraine parfois une baisse de vigilance et une moindre surveillance des systèmes informatiques, rendant les entreprises plus vulnérables. Par ailleurs, les collaborateurs qui travaillent à distance peuvent utiliser des appareils personnels ou des réseaux non sécurisés, augmentant aussi les risques d’intrusion » explique Jérôme Robin, fondateur de Nousassurons. C’est pourquoi, la période estivale est plus propice aux lancements de campagnes de phishing ciblées... Cet été, avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le risque est encore accru. Selon la direction de la cybersécurité des JO de Paris, 4 milliards d’attaques pourraient avoir lieu d’ici mi-septembre.

Si les chiffres concernant l’augmentation des cyberattaques durant l’été varient selon les sources et les types de cyberattaques étudiés, ils montrent tous une tendance à l’augmentation pendant cette période ! D’après une étude sur la cybersécurité menée par Euler Hermès et la DFCG, association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, 30 % des entreprises ont constaté une recrudescence particulière des attaques informatiques, notamment en ransomware, en période de congés, de week-end et de vacances. « Il est crucial pour les entreprises de maintenir un haut niveau de vigilance et même de renforcer leurs mesures de sécurité pendant la période estivale. En effet, trop peu d’entreprises sont couvertes pour le risque cyber car cela représente un coût supplémentaire, alors même que le risque de piratage informatique est désormais dix fois plus élevé que le risque incendie, avec en outre des conséquences plus importantes. Et toutes les tailles d’entreprises sont concernées » rappelle Jérôme Robin.

Les garanties du marché avec Dattak, partenaire de Nousassurons

Pour proposer l’offre à ses clients entrepreneurs, Nousassurons a fait le choix de travailler avec Dattak. Spécialiste des risques cyber, Dattak propose une assurance proactive contre les cyberattaques, qui combine à la fois des services de cybersécurité, afin de réduire le risque et une assurance très complète pour indemniser en cas d’attaque.

En effet, Dattak protège les entreprises en amont et durant toute la durée de leur contrat avec des services de cybersécurité (Audit cyber avancé, Scan, Campagnes de phishing, MDR, etc.) et prend en charge la totalité des scénarios d’attaques, qu’il s’agisse d’une intrusion malveillante ou de l’erreur d’un collaborateur qui supprime des données, en passant par la fraude par email. Elle couvre également l’ensemble des conséquences et dommages liés à la cyber attaque, et est d’ailleurs la seule assurance du marché à couvrir la fraude sans intrusion informatique. En cas d’attaque de la supply chain, une typologie d’attaque de plus en plus courante, touchant une entreprise par l’intermédiaire d’un prestataire, Dattak prend en charge les conséquences comme la perte de données, les pertes d’exploitation ou encore les frais de communication. Son service de réponse à incident est composé de 40 experts cybersécurité pour une capacité d’intervention 24/7.

« Dans un contexte où les cyber attaques sont de plus en plus sophistiquées, où l’IA et l’automatisation permettent aux hackers de mener des campagnes efficaces et à grande échelle, notre rôle est plus que jamais d’accompagner les entreprises en proposant des solutions adaptées aux enjeux et au risque actuel. Nous les protégeons en les accompagnant dans l’amélioration de leur posture cyber via des services de pointe, ainsi que par un produit d’assurance sur-mesure adapté à leur besoins spécifiques » conclut Charlotte Couallier, CEO de Dattak.