BeyondTrust acquiert Entitle

avril 2024 par Patrick LEBRETON

L’éditeur renforce ainsi sa plateforme de sécurité des identités privilégiées avec un paradigme changeant l’accès Just In Time et la gouvernance des identités.

BeyondTrust annonce un accord définitif pour l’acquisition d’Entitle, solution pionnière de la gestion des privilèges qui découvre, gère et automatise l’accès Just In Time (JIT), une gouvernance et une administration des identités (IGA) modernes sur l’ensemble du parc cloud. Ces fonctionnalités améliorent la capacité d’un client à fournir un accès utilisateur aux données sensibles et aux ressources cloud sur une base limitée dans le temps et « selon les besoins ». Alors que les réglementations et les meilleures pratiques du secteur évoluent vers le zéro privilège (par opposition à un accès privilégié permanent comme celui fourni par les offres PAM traditionnelles), les entreprises ont eu du mal à mettre en œuvre le JIT avec les outils existants, en particulier dans les environnements cloud et hybrides. Entitle résout ce problème grâce à ses flux de travail de provisionnement automatisés, ses demandes d’accès en libre-service et plus de 150 intégrations sur les plates-formes IaaS/PaaS et les applications SaaS.

Cette acquisition comprend tous les produits Entitle, les employés, clients et partenaires, ainsi que les actifs et la propriété intellectuelle.

BeyondTrust consolide davantage sa plateforme de pointe Privilege Identity Security avec l’acquisition d’Entitle, s’étendant au-delà de la gestion traditionnelle des accès privilégiés (PAM) pour englober une gestion dynamique et Just in Time des accès dans les environnements cloud, SaaS et sur site. L’ajout d’Entitle à son portefeuille de produits améliore la capacité de l’éditeur à relever les défis sophistiqués du PAM et de la gestion des droits d’accès à l’infrastructure cloud (CIEM), avec une approche d’orchestration unifiée qui enrichit la plateforme avec des fonctionnalités avancées de gouvernance des identités.

