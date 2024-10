Bertrand Trastour, Kaspersky Nous aidons les RSSI à renforcer leur sécurité en ayant une meilleure visibilité et une gestion simplifiée des incidents

Lors de l’édition 2024 des Assises de la Cybersécurité, Kaspersky présentera toute sa nouvelle gamme de solutions de cybersécurité mais aussi de nouvelles fonctionnalités dédiées à la détection sur un certain nombre de firewall. En outre, le thème de sa conférence sera axé sur l’utilisation de l’IA en cybersécurité : « Mettre en œuvre l’IA et l’apprentissage automatique (ML) pour une cybersécurité avancée : Aperçus pratiques et applications immédiates pour votre environnement d’entreprise ». Bertrand Trastour, Directeur Général France, Afrique du Nord, Centrale & de l’Ouest de Kaspersky considère que les RSSI doivent renforcer leur sécurité renforcée, avoir une meilleure visibilité et une gestion simplifiée des incidents et ses solutions sont là pour les y aider...

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Bertrand Trastour : Notre catalogue de Threat Intelligence s’est enrichi de fonctionnalités dédiées à la détection sur un certain nombre de firewall de grandes marques internationales y compris américaines telles que Fortinet, Cisco ou encore Palo Alto. Nous aurons l’occasion d’en dire plus lors du salon. Ce sera également l’occasion pour nous de présenter notre nouvelle ligne de produits Kaspersky Next, qui associe une protection éprouvée des terminaux à la transparence et à la rapidité des solutions EDR (Endpoint Detection and Response), et à la puissance des outils de l’XDR (Extended Detection and Response).

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Bertrand Trastour : Le thème de notre conférence sera « Mettre en œuvre l’IA et l’apprentissage automatique (ML) pour une cybersécurité avancée : Aperçus pratiques et applications immédiates pour votre environnement d’entreprise ». Animée par le directeur de notre centre GreAT en META, Amin Hasbini, cette présentation explorera le potentiel transformateur de l’Intelligence Artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans le domaine de la cybersécurité, en démontrant comment ces technologies avancées peuvent être exploitées pour améliorer la détection, la réponse et la prévention des menaces. Tout un programme !

GS Mag : Quel bilan faites-vous de l’impact cyber de la Coupe d’Europe de Football et les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Ont-ils suscité un regain d’attaques ?

Bertrand Trastour : L’équipe de Kaspersky a observé une forte augmentation des activités d’escroquerie et a procédé à une analyse approfondie des sites de phishing liés aux Jeux d’été, mettant au jour les principaux stratagèmes utilisés par les cybercriminels. Plus précisément, nos experts ont découvert de nombreux sites de phishing proposant des billets pour les événements des Jeux d’été de Paris, des boutiques en ligne frauduleuses vendant des marchandises telles que des chemises, des uniformes et des accessoires, ainsi que de fausses ventes aux enchères prétendant vendre des médailles olympiques. Dans le cadre du projet Stadia, Kaspersky a collaboré avec INTERPOL et ses partenaires du projet Gateway pour lutter contre les manœuvres frauduleuses entourant les Jeux olympiques d’été de 2024, en partageant des données de renseignement sur les menaces et participant ainsi à rendre les Jeux plus sûrs.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Bertrand Trastour : En tant que fournisseur de cybersécurité, Kaspersky met à profit toute son expertise pour aider les entreprises à mettre en place des cyberdéfenses fiables et à se conformer à la directive NIS 2. Nous pouvons aider les entreprises grâce à nos solutions et services performants : EDR , MDR, nos services de formation, de Threat Intelligence ou encore de Cybersécurité industrielle. Nous avons incontestablement une solution à leurs problématiques.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Bertrand Trastour : En 2024/2025, notre offre évoluera avec plusieurs innovations :

1. Kaspersky NEXT XDR Expert Core : Ce produit s’appuie sur plusieurs solutions pour offrir une protection avancée contre les cybermenaces complexes. Il propose une visibilité, une corrélation et une automatisation complètes des actions de sécurité.

2. Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) : Notre nouvelle solution SIEM de gestion des événements de sécurité permet de recevoir, analyser et corréler les données en temps réel pour détecter les menaces et automatiser les réponses.

3. Open Single Management Platform : Cette plateforme centralise la gestion des solutions Kaspersky sur les appareils clients, facilitant leur administration à distance.

4. Kaspersky Threat Intelligence : Nous continuons d’améliorer cette plateforme, qui fournit une vue complète et actualisée du paysage des menaces mondiales, aidant les entreprises à anticiper et neutraliser les risques.

Ces nouveautés permettent une sécurité renforcée, une meilleure visibilité et une gestion simplifiée des incidents.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Bertrand Trastour : Kaspersky continue à être présent en France, où nous recrutons des partenaires notamment pour développer notre offre de Threat Intelligence. Nous garantissons à nos clients un accès aux informations dont ils ont besoin pour atténuer les cybermenaces, fournies par notre équipe de chercheurs et d’analystes de renommée mondiale.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Bertrand Trastour : Kaspersky est un acteur digne de confiance, un des rares éditeurs à avoir des solutions totalement auditables. Nous disposons désormais de 13 centres de transparence permettant l’examen de notre code source, de nos règles de détection des menaces et de nos logiciels antivirus. Qu’ils n’hésitent pas à passer nous voir sur notre stand pour nous poser toute question.



