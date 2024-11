Belden lance son pare-feu Hirschmann EAGLE40-6M

novembre 2024 par Marc Jacob

Les fabricants de trains, les exploitants de trains et les systèmes de transport public voient les nouvelles possibilités offertes par la numérisation, de l’accélération de l’efficacité à l’amélioration de l’expérience des passagers. Toutefois, la numérisation, associée à l’environnement dynamique et mouvant des trains, augmente les risques pour la cybersécurité. Parallèlement, les opérateurs ferroviaires doivent faire face à un manque d’espace, à des systèmes plus anciens et à des topologies de réseau dynamiques, ce qui complique les exigences en matière de sécurité. Pour réussir dans le monde numérique d’aujourd’hui, les opérateurs ferroviaires ont besoin d’un réseau sécurisé qui résiste aux conditions environnementales particulières des véhicules ferroviaires, telles que les chocs, les vibrations, les variations de température, les interférences électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI) et les conditions difficiles à bord.

Le Hirschmann EAGLE40-6M offre des fonctions puissantes qui permettent aux entreprises ferroviaires de faire face aux exigences de sécurité complexes d’aujourd’hui :

Possibilité d’effectuer une inspection approfondie des paquets pour les protocoles de communication industriels utilisés dans l’environnement des véhicules ferroviaires.

Certifications uniques pour les véhicules ferroviaires, conformes aux normes importantes de l’industrie des transports, à la norme européenne (EN) et aux normes internationales.

Gestion de la multidiffusion pour la surveillance des réseaux de bord et l’application de règles pour une communication fiable et sûre.

Technologie CylusOne de cybersécurité à plusieurs niveaux pour les véhicules ferroviaires, les trains et les wagons afin de garantir la sécurité, la disponibilité et la conformité.

Le Hirschmann EAGLE40-6M répond à des normes essentielles pour les véhicules ferroviaires telles EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155, EN 55032, EN 55035 et EN 45545-2 HL3 en ce qui concerne la résistance aux chocs, la température de fonctionnement, les perturbations électromagnétiques, les vibrations, la résistance au feu et autres conditions. En outre, le pare-feu est conforme à de nombreuses normes internationales et industrielles, notamment ECE R118 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (ECE), FCC Partie 15 Classe A (Federal Communications Commission des États-Unis) et EMV06 (DB-Deutsche Bahn), ainsi qu’aux exigences du China Compulsory Certificate (CCC), de l’Enterprise Architecture (EA) et de la ROHS (Restriction of Hazardous Substances).