Belden lance les modules I/O de sécurité LioN

octobre 2024 par Marc Jacob

Les nouveaux modules I/O LioN-Safety prennent en charge les protocols PROFIsafe ou CIP Safety (ce dernier sera disponible au quatrième trimestre 2024) et offrent aux industriels un produit compact et robuste spécialement conçu pour prendre en charge la transmission de données en temps réel requise dans les opérations hautement automatisées. La solution de sécurité de Belden permet l’échange de données et d’informations de diagnostic pertinentes pour la sécurité via les connexions réseau existantes, économisant ainsi du temps, des ressources et de l’espace précieux.

Avec les modules I/O LioN-Safety, les utilisateurs bénéficient de :

• Intégration facile : protégez les travailleurs et les machines en intégrant des modules dans les outils d’ingénierie du PLC avec PROFIsafe ou CIP Safety via des fichiers de description de dispositifs standardisés qui transmettent des données de sécurité et des diagnostics.

• Flexibilité maximale : connectez les entrées/sorties de sécurité, les signaux I/O de sécurité et IO-Link non liés à la sécurité – et communiquez avec le cloud – pour plus de polyvalence et de fonctionnalités.

• Opérations hautement performantes et sûres : utilisez les modules I/O PROFINET/PROFIsafe dans des applications de classe de conformité C et Netload classe III ou CIP Safety et bénéficiez de la certification TÜV Rheinland jusqu’à SIL 3, Cat 4 et niveau de performance e (PLe).

Conçus avec un boîtier métallique compact et peu encombrant, les modules I/O LioN-Safety garantissent durabilité et fiabilité même dans les environnements difficiles de l’automobile, des produits de grande consommation, de la construction de machines, des métaux et de la logistique.