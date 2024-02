Belden lance de nouvelles solutions qui...

février 2024 par Marc Jacob

Orchestration & Gestion de Données

• Les mises à jour de Belden Horizon Console incluent des améliorations qui permettent aux organisations de mieux contrôler la collecte et le transfert de données. Les environnements industriels peuvent désormais utiliser Belden Horizon pour envoyer des données OT à leur service cloud pour analyse. Ils peuvent également prendre en charge la connectivité de plusieurs réseaux distants via une seule Console. Le déploiement sur site sera bientôt disponible.

• Hirschmann Industrial HiVision version 8.4 inclut une nouvelle configuration de remplacement de dispositif Zero-Touch. Il améliore également la convivialité de la fonction MultiConfig, avec de nouvelles boîtes de dialogue et de nouveaux paramètres issus du dernier micrologiciel HiOS.

• Les commutateurs administrables Hirschmann BXP (BOBCAT eXtreme Performance), une extension de la famille BOBCAT, offrent une conception compacte, une flexibilité et une interopérabilité améliorées, ainsi que des vitesses pouvant atteindre 10 Gb/s pour répondre aux besoins toujours croissants en largeur de bande.

• Le nouveau répartiteur IO-Link LC LioN-X 16DIO de Lumberg Automation fournit suffisamment de courant pour prendre en charge la plupart des applications industrielles sans connexion d’alimentation par cordon codé L M12.

Acquisition & Transmission de Données

• Les câbles de plénum intérieurs/extérieurs (I/O) (CMP) pour stades de Belden sont conçus pour être utilisés à l’extérieur, dans de conduits souterrains et des applications aériennes. Ils sont classés CMP pour les espaces intérieurs de traitement de l’air et sont adaptés à une utilisation dans des environnements avec de l’eau.

• Les câbles de commande d’accès OSDP 658HMS de Belden permettent aux lecteurs OSDP et autres composants de porte de se connecter aux systèmes de contrôle d’accès. L’indice CMP garantit la performance dans les plénums.

• Les REVConnect de grande section de Belden permettent au système de connectivité REVConnect de prendre en charge des diamètres de câbles isolés compris entre 1,3 mm et 1,45 mm avec une seule méthode de terminaison.