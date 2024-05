Belden lance de nouvelles solutions pour le secteur de l’industrie manufacturière

mai 2024 par Marc Jacob

Belden Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités de réseau et de données pour le secteur de la fabrication. Ces trois fonctionnalités initiales, résilience du réseau, edge computing et interopérabilité des données, sont rendues possibles grâce à Belden Horizon, une plateforme qui rassemble le matériel, les logiciels et les services en une seule source. Ces fonctionnalités constituent également les fondements de l’approche de Belden, axée sur les solutions, qui consiste à rencontrer les clients là où ils se trouvent, à clarifier les besoins de l’entreprise par le biais d’une conversation réfléchie et à trouver des solutions pour obtenir les résultats souhaités. Pour les secteurs de biens de consommation et de l’automobile, cela signifie qu’il faut les aider à faire avancer leur parcours de numérisation pour pouvoir profiter de l’efficacité et de la perspicacité promises par le passage à l’industrie 4.0.

Les lignes de production d’aujourd’hui génèrent des quantités importantes de données provenant de dispositifs de technologie opérationnelle (OT) connectés. Lorsque les fabricants du secteur de la transformation font évoluer leurs infrastructures de réseau et leurs opérations de données, ils peuvent collecter et exploiter ces données de grande valeur, ce qui leur permet de réaliser des gains de productivité et d’augmenter leur chiffre d’affaires. Belden propose des solutions pour connecter toutes les facettes de l’usine : machines, personnes, processus, robots et bien plus encore. En collectant et en analysant rapidement et en toute sécurité des données vitales sur les performances à la périphérie, les solutions Belden transforment les données en informations exploitables qui conduisent à de meilleures décisions pour les opérations et les résultats.

Les nouvelles fonctionnalités de Belden permettent de résoudre les problèmes les plus courants du secteur de la fabrication, en permettant aux fabricants de minimiser les temps d’arrêt non planifiés, d’effectuer des analyses en temps réel et de surmonter les silos de données :

• Résilience du réseau. Les solutions de Belden améliorent la résilience du réseau et le temps de disponibilité de la production en connectant toutes les machines et tous les actifs au réseau pour éliminer les angles morts et garantir une largeur de bande engagée, sans remplacer la technologie existante. Les fabricants peuvent protéger les réseaux contre les pics de trafic et les menaces de cybersécurité et mettre en place une redondance des réseaux pour maintenir un service fiable et donner la priorité aux applications critiques.

• Edge computing. En permettant le traitement des données à proximité des machines, des équipements et des dispositifs qui les génèrent, les solutions Belden permettent aux personnes d’accéder, d’analyser et d’agir sur les informations afin de résoudre plus rapidement les problèmes locaux et de réduire le transfert de données vers le cloud. L’edge computing permet aux fabricants de conserver les données sensibles dans leurs locaux tout en assurant l’analyse des données en temps réel et la surveillance des performances du réseau afin d’identifier, de hiérarchiser et de résoudre rapidement les problèmes inattendus.

• Interopérabilité des données. Convertissez et rassemblez en toute transparence des données provenant de sources, de formats, de protocoles et de sites différents pour alimenter des applications et des analyses, ce qui permet une meilleure prise de décision. Les solutions de Belden traduisent des protocoles propriétaires auparavant incompatibles dans un langage commun pour unir les données OT et obtenir des informations plus riches.