Belden kündigt Integration von AWS IoT SiteWise Edge

Oktober 2024 von Marc Jacob

Belden Inc. ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, freut sich, die Integration seiner CloudRail-Softwarefunktionalität in die AWS IoT SiteWise bekannt zu geben. Das von Belden 2023 übernommene Unternehmen CloudRail ermöglicht eine Cloud-basierte Geräteverwaltung, mit der Benutzer Edge-Geräte weltweit einrichten, verwalten und aktualisieren können. Die vollständig verwaltete Lösung ermöglicht die lokale Vorverarbeitung von Daten, bevor sie an eine Cloud gesendet werden. Diese Integration vereint die Datenservices von AWS und die CloudRail Protokollmanagement-Software für die Brownfield- und Greenfield-Datenerfassung und bietet Kunden eine komplette Datenlösung.