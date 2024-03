Beemo Technologie décroche le label France Cybersecurity pour son logiciel Data Safe Restore

mars 2024 par Marc Jacob

Le label France Cybersecurity est accordé après une évaluation rigoureuse par un jury indépendant, garantissant aux clients que les produits et services labellisés sont de la plus haute qualité, conçus, développés et hébergés en France. Cette distinction assure que Beemo Technologie répond aux normes les plus strictes de sécurité des données, renforçant ainsi la confiance des clients dans ses solutions.

Data Safe Restore : Le logiciel au service de la sécurité des données

La reconnaissance par le label France Cybersecurity souligne également l’importance de l’écosystème de partenaires certifiés de Beemo Technologie, permettant une distribution nationale de ses solutions.