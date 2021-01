be ys Health Solutions France obtient les certifications HDS pour l’hébergement des données de santé et ISO 27001

janvier 2021 par Marc Jacob

be ys Health Solutions France obtient les certifications HDS pour l’hébergement des données de santé et ISO 27001 pour son activité d’édition et d’infogérance de solutions numériques en santé, par un organisme certificateur accrédité par l’Agence du Numérique en Santé (ANS). Ces certifications rejoignent les plus hauts standards de la sécurité des données personnelles de santé.

Cette double certification atteste de son engagement à délivrer des services sécurisés et transparents basés sur des expériences pointues dans l’hébergement des données de santé et pour garantir le maintien en condition opérationnelle, c’est-à-dire sans interruption de service.

be ys Health Solutions France propose ainsi un hébergement des données en France, dans son data center situé à Clermont-Ferrand, et assure toujours plus de sécurité à ses clients (Orange, APHM, APHP, Giphar…) qu’ils soient organismes complémentaires ou professionnels de santé, usagers et patients. Elle s’est appuyée sur le savoir-faire de be ys et l’expérience de la certification HDS de La Citadelle Datacenter via sa société be kortalys.