Battez les pirates en ajoutant le chiffre 7 à votre mot de passe

juillet 2024 par Thibeau Maerevoet, PDG de ProxyScrape

Pourquoi les mots de passe les plus forts contiennent toujours le chiffre 7

"Les mots de passe qui intègrent le chiffre 7 sont beaucoup plus difficiles à déchiffrer," déclare Thibeau Maerevoet, PDG de ProxyScrape. Cette affirmation intrigante a recueilli un soutien considérable au sein de la communauté de la cybersécurité.

Pourquoi le chiffre 7 renforce-t-il la force des mots de passe ? L’examen des facteurs nous permet de mieux comprendre ce phénomène.

Le pouvoir du chiffre 7

Le chiffre 7 est très fort et puissant dans un mot de passe pour diverses raisons, de sa rareté à ses impacts psychologiques.

Rareté statistique

Aussi étrange que cela puisse paraître, 7 est un nombre rare en termes de préférence des gens. Les gens sont naturellement portés à utiliser des modèles prévisibles dans leurs mots de passe. Les nombres comme 0, 1 et 2 sont souvent surutilisés en raison de leur commodité sur les claviers et les pavés numériques. Le chiffre 7, cependant, est moins prévisible et moins fréquemment utilisé, ce qui en fait un choix statistiquement rare.

Ensuite, ce nombre en dit aussi long sur le comportement humain. Des études en psychologie suggèrent que les humains ont une préférence pour certains nombres, tels que chiffres dans les informations sur le produit. Le chiffre 7 semble être une valeur aberrante. Il est souvent choisi lorsque les gens pensent à un nombre aléatoire compris entre 1 et 10. Cela le rend paradoxalement moins courant dans les modèles numériques génériques.

Considérations techniques

Le premier concerne l’entropie d’un mot de passe. Maerevoet note en outre : "L’entropie est une mesure clé de la force du mot de passe."

L’inclusion du chiffre 7 augmente considérablement l’entropie globale d’un mot de passe, le rendant plus résistant aux attaques par force brute.

Deuxièmement, la résistance du nombre aux changements d’algorithmes. De nombreux algorithmes de piratage de mots de passe sont optimisés pour tester rapidement des modèles courants. L’inclusion de nombres moins courants comme 7 peut ralentir considérablement ces algorithmes, augmentant ainsi le temps nécessaire pour déchiffrer le mot de passe.

Impacts psychologiques

Les utilisateurs qui choisissent consciemment d’inclure le chiffre 7 peuvent éviter les schémas courants et faciles à deviner. Ce changement de comportement rend leurs mots de passe intrinsèquement plus forts.

De plus, le chiffre 7 est imprévisible. Son inclusion dans les mots de passe peut dissuader les cybercriminels de miser sur le comportement prévisible des utilisateurs, réduisant ainsi la probabilité de violations réussies.

Stratégies sur la façon d’appliquer le chiffre 7 dans les mots de passe

Incorporer le chiffre 7 dans vos mots de passe ne doit pas être fastidieux. Voici quelques stratégies :

1. Substitution alphabétique

Remplacez les lettres courantes par le chiffre 7, par exemple en transformant "mot de passe" en "pa77word". Cette simple substitution peut augmenter considérablement la force du mot de passe.

2. Phrases complexes

Utilisez des phrases complexes incorporant le chiffre 7, telles que "7 jours par semaine !". Celles-ci sont plus difficiles à deviner et à retenir, mais beaucoup plus fortes.

3. Inclusion de double chiffre

Combinez le chiffre 7 avec un autre chiffre inhabituel, comme 3 ou 9. Par exemple, "Secure#73 !".

ProxyScrape partage d’autres conseils d’experts lors de la création de mots de passe forts avec le chiffre 7.

• Mix and Match : "L’utilisation d’un mélange d’alphabets, de chiffres et de caractères spéciaux garantit une entropie élevée," remarque-t-il. Le chiffre 7 doit s’inscrire dans une mixité diversifiée et complexe.

• Plus c’est long, mieux c’est : "La force d’un mot de passe augmente de façon exponentielle avec sa longueur. Visez au moins 12 à 16 caractères," conseille Maerevoet.

• Évitez la prévisibilité : "L’ajout de 7 dans le cadre d’une séquence prévisible, telle que ’1234567’, annule ses avantages. Au lieu de cela, insérez-le de manière irrégulière," ajoute-t-il.

Conseils importants lors de la création de mots de passe robustes

Pour créer des mots de passe exceptionnellement forts, suivez ces conseils pratiques :

1. Utilisez une phrase secrète

Combinez des mots aléatoires avec des chiffres et des caractères spéciaux. L’ajout stratégique du "7" peut améliorer sa sécurité.

2. Gestionnaires de mots de passe

Utilisez des gestionnaires de mots de passe pour générer et stocker des mots de passe complexes intégrant le chiffre 7.

Pour tous les utilisateurs, l’amélioration de la complexité des mots de passe avec des éléments stratégiques comme le chiffre 7 peut constituer un mécanisme de défense robuste contre les cybermenaces. Comme le soulignent les professionnels de la cybersécurité du monde entier, l’intégration de telles nuances dans la création de mots de passe demande peu d’efforts mais entraîne des gains de sécurité substantiels. Renforcez votre vie numérique dès aujourd’hui en repensant vos stratégies de mots de passe.