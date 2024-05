Barracuda Networks annonce la nomination de Neal Bradbury au poste de Chief Product Officer

mai 2024 par Marc Jacob

Barracuda Networks annonce la nomination de Neal Bradbury au poste de Chief Product Officer. Dans le cadre de ce nouveau rôle, Neal dirigera une équipe réunissant les experts produits, ingénierie et des technologies avancées pour orienter la vision de la plateforme intégrée de Barracuda dédiée à la cybersécurité, favorisant ainsi l’innovation exclusivement centrée sur le client pour l’ensemble de son catalogue. Cette plateforme est conçue pour protéger les clients sur toutes les surfaces d’attaque, ce qui inclut les emails, les réseaux, les données et les applications.

Neal Bradbury travaille chez Barracuda depuis neuf ans en tant que SVP de l’activité Managed Service Provider. À ce titre, Neal a dirigé de nombreuses fonctions, notamment celles en lien avec le développement de produits, les ventes et le marketing. Avant de rejoindre Barracuda, Neal a travaillé chez Intronis, qu’il a cofondé en 2003. Entre 2003 et 2013, Neal a donc occupé le poste de Vice President of Systems Engineering, avant d’assumer une série de postes dans les domaines de l’exploitation et de l’assistance technique. En 2013, Neal est devenu Vice President of Channel Development, faisant ainsi partie de l’équipe qui a mené à l’acquisition réussie de son entreprise par Barracuda en 2015.