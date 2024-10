Baromètre de l’Alliance FIDO : 46 % des Français utilisent déjà les passkeys, l’authentification par mot de passe en déclin

octobre 2024 par Alliance FIDO

Principales conclusions

Les passkeys gagnent en familiarité – Deux ans seulement après l’introduction des passkeys auprès des consommateurs français, leur notoriété a augmenté, passant de 16 % en 2022 à 24 % en 2024.

L’utilisation des mots de passe stagne alors que les clients privilégient d’autres alternatives – La majorité des personnes informées sur les passkeys les utilisent pour s’authentifier, tandis que l’utilisation des mots de passe, bien qu’encore dominante, diminue avec l’arrivée de nouvelles alternatives.

La frustration liée aux mots de passe compromet les ventes et nuit à la fidélité, en particulier chez les clients les plus jeunes – 33 % des sondés ont renoncé à un achat au cours du mois passé car ils avaient oublié leur mot de passe. Ce chiffre passe à 47 % chez les français âgés de 25 à 34 ans, contre 18 % seulement chez les plus de 65 ans.

Les scams en ligne et l’IA suscitent de l’inquiétude chez les consommateurs – Près de la moitié des consommateurs signalent une hausse des messages suspects et une sophistication accrue des scams, liée à l’IA. Les jeunes sont plus conscients de ces risques, tandis que les générations plus âgées se montrent moins préoccupées et plus sceptiques quant à l’impact de l’IA sur leur sécurité en ligne.

L’enquête révèle une dynamique prometteuse parmi les consommateurs concernant l’adoption des passkeys, tout en mettant en évidence une prise de conscience croissante des limites des mots de passe, et une préférence pour des alternatives comme les passkeys lorsqu’elles sont disponibles. Dans les deux années qui ont suivi l’introduction des passkeys, leur notoriété globale a bondi de 50 %, passant de 39 % de personnes en ayant connaissance en 2022 à 57 % en 2024. La familiarité avec les passkeys encourage leur adoption : en France, 46 % des personnes qui en ont connaissance les utilisent pour sécuriser leurs applications et comptes en ligne.

Les données ont également mis en évidence le coût pour les entreprises qui continuent de s’appuyer sur l’authentification traditionnelle par mot de passe, notamment chez les jeunes générations. En effet, 33 % des utilisateurs ont renoncé à un achat le mois dernier en raison d’un mot de passe oublié, un chiffre qui atteint 48 % chez les moins de 35 ans. De même, 45 % des consommateurs ont abandonné l’accès à un service en ligne pour la même raison, ce taux s’élevant à 62 % chez les moins de 35 ans.

L’enquête a également révélé des signes de stagnation dans l’utilisation et la confiance accordée aux mots de passe à l’échelle mondiale, alors que des alternatives, sans ceux-ci, plus sécurisées et conviviales, deviennent de plus en plus accessibles. Globalement, le nombre de saisies quotidiennes de mots de passe a diminué par rapport à 2023. Pour la deuxième année consécutive, les consommateurs privilégient la biométrie comme méthode d’authentification idéale, la considérant comme la plus sûre.

Interrogés sur la sécurisation de leurs comptes au cours de l’année précédente, moins d’utilisateurs ont renforcé leurs mots de passe, tandis que le recours à la biométrie et aux applications d’authentification a augmenté.

Les passkeys tendent à se démocratiser

« Les attentes des consommateurs évoluent et ces données doivent clairement inciter les marques et entreprises qui s’appuient encore sur des systèmes de mots de passe obsolètes à agir. Les consommateurs recherchent activement des alternatives sans mot de passe et les utilisent quand elles sont disponibles. Les marques qui tardent à s’adapter suscitent de l’agacement et perdent de l’argent et des clients, en particulier auprès des plus jeunes.

Lorsque les consommateurs ont connaissance de l’existence des passkeys, ils les utilisent. De manière encourageante, 20 % des 100 plus grands sites mondiaux les prennent déjà en charge. Alors que l’industrie simplifie leur déploiement, nous encourageons davantage d’entreprises à offrir cette option. Le rythme de leur adoption devrait s’accélérer dans l’année à venir, et nous sommes prêts à soutenir les marques et les utilisateurs dans cette transition », commente Andrew Shikiar, CEO de l’Alliance FIDO.

Une autre tendance notable est l’adoption croissante des passkeys sur les marchés numériques en forte expansion, tels que la Chine et l’Inde, qui dominent le classement mondial avec des taux d’adoption respectifs de 80 % et 73 %. Le Royaume-Uni suit de près avec 66 %, tandis qu’en France, le taux d’adoption atteint 46 %.

Les consommateurs sont plus au fait des scams en ligne et des menaces engendrées par l’IA

Les consommateurs se disent très préoccupés par leur sécurité en ligne. Là aussi, les jeunes utilisateurs sont mieux informés au sujet des nouvelles menaces.

Plus de la moitié des français interrogés (51 %) ont signalé une hausse des messages suspects ces derniers mois. La majorité de ces messages étaient des SMS (61 %) et des e-mails (58 %). De même, 49 % d’entre eux ont observé une sophistication accrue des menaces et des scams, probablement imputable aux attaques assistées par l’IA.

Une analyse plus approfondie des données démographiques suggère les générations perçoivent différemment les risques croissants de sécurité en ligne. En effet, 56 % des 18-24 ans et 50 % des 25-34 ans remarquent une sophistication accrue des attaques informatiques, contre seulement 42 % des 55-64 ans et 44 % des 65 ans et plus. Par ailleurs, 22 % des plus de 55 ans expriment des doutes sur l’impact réel de l’intelligence artificielle sur leur sécurité en ligne.

Méthodologie

L’enquête réalisée pour le Baromètre de l’authentification en ligne de l’Alliance FIDO a été confiée à Sapio Research qui a interrogé 10 000 consommateurs basés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Chine.