Baptiste David, Tenacy : Optez pour une nouvelle manière de manager votre cyber, collaborative, fédératrice, optimisée et cohérente

août 2024 par Marc Jacob

Lors de l’édition 2024 des Assises Tenacy, présentera son nouveau module de gestion des fournisseurs, un parcours guidé pour accélérer le lancement et le pilotage quotidien d’un programme des gestions des tiers. .Baptiste David, Responsable de la stratégie marché de Tenacy conseille aux RSSI d’oser prendre les commandes ! Optez pour une nouvelle manière de manager votre cyber, collaborative, fédératrice, optimisée et cohérente, et gagnez en sérénité.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Baptiste David : Tenacy va présenter cette année son nouveau module de gestion des fournisseurs. Il s’agit d’un parcours guidé pour accélérer le lancement et le pilotage quotidien d’un programme des gestions des tiers : cartographie des fournisseurs, évaluation de la maturité, export des résultats pour annexes contractuels, reporting... Ce module est basé sur le questionnaire de maturité créé par le CESIN, permettant une évaluation standardisée et efficace.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Baptiste David : La communication autour de la cybersécurité, et en particulier la collaboration au-delà des équipes SSI. En d’autres termes, nous avons choisi de répondre à la question suivante : comment expliquer à son COMEX et à ses collaborateurs l’importance et les principes de la cybersécurité ?

Nous avons sélectionné ce thème car il permet d’aborder les soft skills nécessaires dans le domaine de la cybersécurité. D’autant plus que pour atteindre les objectifs de l’entreprise, il est plus que jamais nécessaire de faire sortir la cyber de l’équipe SSI. Nous proposons donc une conférence sur le sujet, avec des retours d’expérience, des recommandations pratiques... et un parallèle avec le rugby !

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Baptiste David : Nous accompagnons nos clients sur la mise en conformité NIS 2 depuis le début de l’année 2024. Nos activités de veille et nos contributions dans les différentes consultations nous ont permis de proposer à nos clients les bonnes données et les fonctionnalités nécessaires pour traiter dès à présent ce nouvel enjeu de conformité.

Aujourd’hui, Tenacy est la plateforme la plus performante et adaptée pour piloter sa conformité NIS 2. Notre modèle nous permet de traiter le cas où NIS 2 se rajouterait aux conformités existantes (ISO 27001, TISAX etc.) mais aussi le cas d’organisations où NIS 2 représente plusieurs conformités, car chaque filiale ou entité dans un État membre doit suivre son propre texte. Tenacy permet de centraliser l’ensemble des éléments clés à la conformité en 2024.

De plus, la couverture fonctionnelle de Tenacy, éprouvée par nos clients sur d’autres référentiels, nous permet de proposer une plateforme complète et globale pour le suivi et le maintien de la conformité (gestion des audits, des dérogations, des contrôles, des risques, etc.).

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Baptiste David :Nous souhaitons nous renforcer sur notre marché actuel en continuant de proposer de nouveaux référentiels et de nouvelles données, le tout en conservant notre principe de base (l’abonnement annuel).

En parallèle, nous étudions la possibilité de déployer de nouvelles offres sur de nouveaux marchés.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Baptiste David : Nous ouvrons cette année un nouveau pays, avec une présence en Espagne depuis l’été 2024. Il s’agit d’une occasion pour Tenacy de valider sa proposition sur un marché européen que nous jugeons proche du marché français.

En parallèle, nous repensons actuellement notre plateforme pour mieux l’adapter aux grands objectifs cyber des organisations et des RSSI, et ainsi la rendre encore plus intuitive : l’objectif est de faciliter la prise en main par l’ensemble des contributeurs. Nous allons pour cela proposer des parcours simplifiés permettant à nos clients d’optimiser les ressources allouées à l’atteinte de leurs objectifs actuels : accélération et maintien de la conformité, protection contre les risques cyber, apprentissage des incidents, maîtrise des enjeux cyber des fournisseurs, et communication des résultats des programmes cyber.

Enfin, pour soutenir la forte croissance de l’entreprise, nous continuerons de recruter sur l’année à venir. Tenacy est à la recherche de différents profils confirmés et en adéquation avec nos valeurs d’entreprise.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Baptiste David : Il est temps de passer au-delà du constat du manque de ressources allouées à la cybersécurité, de la multiplication des conformités et des sollicitations : osez prendre les commandes ! Optez pour une nouvelle manière de manager votre cyber, collaborative, fédératrice, optimisée et cohérente, et gagnez en sérénité.