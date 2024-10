Banque Populaire et Caisse d’Epargne proposent aux clients pros et entreprises un accompagnement face au risque cyber

octobre 2024 par Marc Jacob

A l’occasion du mois de la Cybersécurité, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne proposent un dispositif complet et à la carte pour accompagner leurs clients professionnels et entreprises. Les offres concernent d’une part, les solutions de protection des messageries contre les spams et cyberattaques avec le savoir-faire de Mailinblack, entreprise française de la tech et une couverture d’assurance dédiée à la cybersécurité en partenariat avec WTW.

Pour faire face aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontées les entreprises en matière de protection et de sécurisation de leurs données, les banques du Groupe BPCE mettent à disposition de leurs clients une nouvelle assurance en matière de sécurisation cyber de leur activité proposée en partenariat avec WTW.

L’assurance cyber couvre les pertes financières, la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et partenaires et les frais de gestion de la crise en cas de cyberattaque. Elle permet également aux clients de bénéficier d’une assistance à la gestion d’une potentielle crise pour annuler la menace aussi rapidement que possible et aider à atténuer les conséquences (accès à des experts, à une hotline…). Enfin, en plus de cette couverture, cette solution accompagne les clients dans la réalisation d’audit de sécurité et l’analyse de points de vulnérabilité en vue de réduire son exposition.

Une nouvelle offre de protection de cybersécurité

Au travers d’un partenariat avec Mailinblack (entreprise de référence de la Tech française basée à Marseille), les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne proposent aujourd’hui des solutions de protection de messageries inédites aussi bien sur le volet technologique que sur le volet humain, actuellement la principale vulnérabilité que rencontrent entreprises et professionnels.

Ainsi, pour protéger au quotidien, leurs messageries électroniques, les clients des banques du Groupe BPCE peuvent compter sur une première solution permettant de filtrer les cyberattaques transitant par emails et par spams (en 2023, Mailinblack a permis le blocage de 143 millions de cyberattaques). Et pour sensibiliser au risque cyber les salariés des entreprises clientes, une seconde solution de simulation d’attaques développée est également disponible. À travers l’envoi régulier, personnalisé et inopiné de fausses attaques par mail, cet outil sensibilise les clients régulièrement aux bons réflexes cyber de manière concrète.

Enfin, à l’occasion de ce mois Cyber, des webinars à destination des clients professionnels et entreprises sur le thème de la cybersécurité sont organisés par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne en partenariat avec notamment Mailinblack et WTW pour les sensibiliser à ces sujets.