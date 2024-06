Backup Awareness Monat: Was Unternehmen tun müssen, um ihre Daten zu schützen

Juni 2024 von Sven Richter, Arcserve

Der „Backup Awareness Month” im Juni rückt das Thema Backup in vielen Unternehmen in den Vordergrund. Dafür gibt es gute Gründe, denn laut IT Governance wurden bis Mai dieses Jahres 9.478 öffentlich bekannt gewordene Datenschutzverletzungen und Cyberangriffe verzeichnet. Dabei wurden über 35 Milliarden Datensätze geknackt. Auch der Arcserve-Partner Sophos berichtet in seinem aktuellen Ransomware-Report, dass 59 Prozent der Unternehmen im vergangenen Jahr von Ransomware betroffen waren. Die Bedrohungslage ist also nach wie vor kritisch.