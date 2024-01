Axis dévoile les 5 tendances technologiques qui affecteront le secteur de la sûreté en 2024

janvier 2024 par Axis Communications

Axis Communications tire les enseignements de l’année passée et livre ses prédictions sur les technologies qui ponctueront le marché de la sûreté en 2024. Même pour les professionnels avertis qui ont des dizaines d’années d’expérience dans l’industrie technologique, le rythme des changements au cours de l’année écoulée a été exceptionnellement soutenu. Les principales tendances technologiques pour le secteur de la sûreté en 2024 reflètent cet environnement dynamique et comportent à la fois des opportunités prometteuses à exploiter et de nombreux défis à relever.

L’émergence de l’IA générative dans le secteur de la sûreté

Les précédentes communications sur les tendances technologiques ont mis en évidence le potentiel de l’IA et du deep learning dans le secteur de la sûreté, et en particulier pour les analyses avancées « on the edge » dans les caméras elles-mêmes. Pratiquement toutes les nouvelles caméras réseau qui arrivent sur le marché sont dotées de possibilités de deep learning, qui améliorent considérablement la précision des analyses. Elles sont à la base de l’élaboration de solutions cloud évolutives, car elles éliminent les besoins importants en bande passante, réduisent le traitement dans le cloud et rendent le système plus fiable.

Dans le domaine de l’IA, 2023 est l’année où le public a pris conscience de l’existence des « large language models » (LLM), qui constituent la base de l’IA générative. Cette forme d’IA prend en charge la création de nouveaux contenus : mots, images, et même vidéos, sur la base d’injonctions de langage naturel et de requêtes d’utilisateurs.

Toutes les entreprises s’intéressent aux applications potentielles de l’IA générative, et le secteur de la sûreté ne fait pas exception à la règle. D’ici 2024, de nouvelle applications émergeront basées sur l’utilisation des LLM et de l’IA générative. Il s’agira probablement d’assistants pour les opérateurs, qui les aideront à interpréter plus précisément et plus efficacement ce qui se passe dans une scène, et d’un support client interactif, qui fournira des réponses plus utiles et plus concrètes aux questions des clients. En outre, l’IA générative a déjà fait ses preuves dans le développement de logiciels, ce qui profitera à l’ensemble du secteur de la sûreté.

Bien entendu, il existe des risques et des pièges potentiels de l’IA générative. Il y aura des discussions sur les modèles à utiliser et sur la manière de le faire, et en particulier sur l’utilisation de modèles open-source par rapport à des modèles propriétaires, mais le plus grand risque serait d’ignorer cette tendance.

L’efficacité de la gestion des solutions, moteur de l’architecture hybride

Les architectures de solutions hybrides - qui exploitent les avantages des technologies on premise, cloud et edge - sont désormais la nouvelle norme dans de nombreuses solutions de sûreté. Les fonctionnalités sont déployées là où elles sont les plus efficaces, en utilisant le meilleur de chaque instance d’un système, ce qui offre une plus grande flexibilité. En fin de compte, les architectures de systèmes doivent répondre aux besoins du client, et non à la structure préférée du fournisseur.

C’est principalement une question d’accessibilité. Plus une solution existe dans des environnements facilement accessibles aux fournisseurs et aux clients, plus les fournisseurs ont la possibilité de gérer des éléments du système, ce qui leur permet d’assumer une plus grande responsabilité et de réduire la charge qui pèse sur les clients.

Les architectures hybrides prennent également en charge les cas d’usages émergents pour l’assistance de l’IA et l’automatisation dans la gestion et l’exploitation des solutions ; une plus grande accessibilité du système est précieuse pour l’assistance humaine et l’assistance de l’IA, en tirant parti des forces de chaque instance.

Évolution du rôle de la vidéosurveillance vers le domaine de la sécurité

La sûreté et la sécurité sont souvent associées comme étant un seul et même sujet. Elles sont cependant de plus en plus considérées comme des cas d’usages distincts : la sûreté fait référence à la prévention des actes intentionnels - cambriolage, vandalisme, agression contre des personnes, etc. - et la sécurité se réfère aux dangers et incidents involontaires susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Pour un certain nombre de raisons, l’utilisation de la vidéosurveillance et de l’analyse dans le domaine de la sécurité se développe rapidement et continuera à le faire.

L’une des principales raisons est malheureusement le changement climatique. Avec des conditions météorologiques extrêmes provoquant des inondations, des incendies de forêt, des glissements de terrain, des avalanches et bien plus encore, la vidéosurveillance, les capteurs environnementaux et l’analyse seront de plus en plus utilisés par les autorités pour donner l’alerte rapidement en cas de catastrophe potentielle et pour apporter la réponse la plus rapide et la plus efficace possible.

La gestion des risques, le respect des directives en matière de santé et de sécurité et des exigences légales constituent une autre raison essentielle de la croissance continue des cas liés à la sécurité. La vidéosurveillance sera largement utilisée dans les entreprises pour garantir le respect des politiques de santé et de sécurité ainsi que des pratiques de travail sûres, telles que le port des équipements de protection individuelle (EPI) requis. Lors d’incidents, la vidéosurveillance deviendra un outil de plus en plus utile et important lors des enquêtes.

En tant que cas d’usage pour la surveillance, la sûreté est bien établie. La sécurité continuera d’évoluer.

La réglementation et la conformité stimulent les avancées technologiques

En ce qui concerne la « compliance », les réglementations mondiales ont un impact croissant sur le développement, l’application et l’utilisation des technologies. Les fournisseurs et les utilisateurs finaux doivent être sensibilisés au respect de ces réglementations et travailler en étroite collaboration pour l’assurer.

L’IA, la cybersécurité, la durabilité, la « corporate governance » sont autant de domaines où la réglementation est contrôlée de manière plus stricte. Les fournisseurs doivent développer leurs propres technologies et mener leurs propres activités de manière à répondre aux exigences de conformité de leurs clients.

Le paysage réglementaire va de plus en plus au-delà du développement spécifique et de l’utilisation des technologies elles-mêmes. La géopolitique et les relations commerciales entre les États-nations conduisent également à des réglementations qui exigent la transparence jusqu’au niveau des composants si les fournisseurs veulent conserver une licence d’exploitation sur les principaux marchés internationaux.

C’est un domaine qui évolue et change constamment. Cela nécessite un dévouement, un développement et une transparence constants tout au long de la chaîne de valeur. Pour les utilisateurs de technologies de sûreté, c’est une question de confiance. Peuvent-ils être sûrs que chaque maillon de leur chaîne d’approvisionnement fonctionne d’une manière qui favorise leur propre conformité à la réglementation ?

La perspective d’un « système global »

L’impact de chaque aspect d’un système de sûreté deviendra de plus en plus décisif, et les fournisseurs et les clients devront surveiller, mesurer et, de plus en plus, rendre compte d’un large éventail de facteurs. Il sera essentiel d’adopter une approche globale du système.

La consommation d’énergie en est un bon exemple. Une caméra vidéo consomme elle-même une quantité d’énergie relativement faible. Mais si l’on prend également en considération les serveurs, les commutateurs, les hubs et les routeurs par lesquels les données transitent et qui se trouvent dans de grands datacenters qui doivent être refroidis, cela change tout.

Cette perspective globale du système est utile et devrait être accueillie favorablement par l’industrie. Elle conduira à des innovations dans le domaine des nouvelles technologies et des caméras qui profiteront à l’ensemble du système, et non à un système isolé. Les caméras qui réduisent le débit binaire, le stockage et la charge du serveur dans le but de réduire les besoins de refroidissement des serveurs en sont un bon exemple. Un transport plus efficace des produits, des emballages durables et l’utilisation de composants standard peuvent également jouer un rôle. La visibilité et un meilleur contrôle tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont essentiels.

Il est vrai que le Coût Total de Possession (CTP) est une mesure importante, mais les fournisseurs de solutions de sûreté devront de plus en plus tenir compte des aspects non financiers (et être transparents à ce propos), notamment environnementaux et sociaux. Les fournisseurs ne pourront plus opérer indépendamment de leur propre chaîne de valeur et de celle de leurs clients.