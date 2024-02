Axiocap sécurise la gestion en ligne des registres légaux obligatoires

février 2024 par Marc Jacob

Adresse ou signature personnelle accessible à tous, informations erronées impossibles à rectifier... Fin 2023, de nombreux dirigeants ont eu la désagréable surprise de voir leurs données sensibles diffusées en ligne et devenir soudainement accessibles à tous. Au-delà du risque de fraude, cette situation peut avoir des conséquences préjudiciables pour les entreprises, notamment en influençant négativement ses potentiels investisseurs et partenaires commerciaux.

Les professionnels du droit, de la comptabilité, les entreprises et les directions juridiques sont donc confrontés à un double challenge :

• Profiter des avantages liés à la dématérialisation des registres légaux, dans un contexte de digitalisation devenue omniprésente ;

• Préserver la confidentialité des informations qu’ils contiennent, en adoptant une démarche prudente. En effet, confier ces données à des acteurs non souverains peut entraîner des risques significatifs.

D’où le succès d’Axiocap, une solution française fiable et hautement sécurisée déjà utilisée par plus de 80 000 entreprises (BMW, SNCF, Free, Eramet, grands cabinets d’avocats et d’experts-comptables...). Elle assure l’hébergement souverain des données, les rendant inaccessibles pour les tiers.

Protéger vite et bien les données sensibles des registres légaux obligatoires

Axiocap permet de dématérialiser, gérer et conserver tous les registres légaux obligatoires.

Simple et sécurisée, cette plateforme 100 % française et hébergée en France est une filiale d’Infogreffe. Elle offre ainsi toutes les garanties de fiabilité : certification des données, identifiant unique pour chaque registre, signature électronique intégrée, assistance par mail et par téléphone...

Ainsi, quelques clics suffisent pour éviter la fuite des données sensibles tout en dématérialisant les registres de façon illimitée :

• Opérations sur titres (mouvements, table de capitalisation...)

• Établissement et conservation du registre des mouvements de titres

• Certificat représentatif de parts sociales ;

• Registres des délibérations et des décisions (assemblée générale, conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire, décisions de l’associé unique, décisions du président) ;

• Registre d’associés ;

• Registre et feuille de présence ;

• Registre unique du personnel ;

"Axiocap propose une gestion 360 simplifiée de l’actionnariat et de la gouvernance d’entreprise."

Acteur français indépendant de tout risque de rachat étranger, Axiocap offre un environnement souverain et ultra-sécurisé pour toutes les données confidentielles.

Du premier titre attribué lors de la “naissance” de l’actionnaire, aux décisions prises sur PV lors des assemblées générales, jusqu’à la préservation de "l’histoire" de l’entreprise dans les registres, Axiocap facilite et sécurise les formalités liées à la gouvernance d’entreprise.

Une technologie basée sur la blockchain

Axiocap est un logiciel SaaS qui utilise la blockchain pour sécuriser le registre actionnaires des entreprises. Il a choisi un dispositif électronique d’enregistrement partagé pour la gestion des titres, conformément à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier.

Ses clients bénéficient ainsi des apports de la blockchain en matière de preuve et d’opposabilité juridique, tout en répondant aux exigences de sécurité et de confidentialité du

Axiocap propose des fonctionnalités adaptées à une utilisation intuitive qui simplifie la dématérialisation des registres des sociétés et des assemblées délibérantes (tous types d’assemblées : assemblée générale, conseil d’administration, conseil de surveillance, etc.) :

• Tenue et organisation des Assemblées à distance (votes et signatures électroniques) ;

• Registres légaux en ligne (registre des délibérations et des décisions, registre unique du personnel, etc.) ;

• Automatisation de la gestion de l’actionnariat (registre de mouvements de titres, table de capitalisation automatisée, et export des comptes d’actionnaires en un clic) ;

• Accompagnement à la migration des registres papier ;

• Réversibilité des registres ;

• Reprise de l’historique ;