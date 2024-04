Axians s’associe à La Plateforme pour former ses futurs experts en cybersécurité

avril 2024 par Marc Jacob

Le secteur de la cybersécurité est en plein essor mais doit faire face à une pénurie de professionnels qualifiés. Forte de ce constat partagé avec La Plateforme, école du numérique et des nouvelles technologies co-fondée avec le Club Top 20 réunissant les grandes entreprises de la Métropole Aix Marseille, Axians a fait le choix de recruter 6 alternants afin de les former durant les 2 prochaines années et ainsi renforcer ses effectifs dédiés à l’activité cybersécurité dans le sud-est de la France.

Inclusion et formation ultra-personnalisée, ou comment révéler les talents d’un métier en tension

Modèle éducatif innovant et inclusif, le partenariat entre Axians et La Plateforme repose sur un parcours d’apprentissage spécialisé et accessible sans prérequis de qualification ou de diplôme, avec à la clé un « Bachelor IT - Administrateur sécurité » certifié de niveau Bac+3. En fondant sur des aptitudes attendues la sélection des candidats, les deux partenaires s’ouvrent à un public diversifié et prometteur et offrent une chance à une nouvelle génération de professionnels.

Pour compléter leur formation fondamentale, dispensée en alternance au rythme de 1 semaine en Ecole puis 2 semaines en entreprise, les alternants bénéficient chacun d’un accompagnement personnalisé par un tuteur Axians qui leur est dédié selon le principe « 1 alternant, 1 tuteur » ; une relation privilégiée visant à favoriser l’intégration de la nouvelle recrue et le transfert des compétences techniques.

Un bêta-test local convaincant et inspirant

Débutée en octobre dernier, les premiers retours quant à cette initiative d’un nouveau genre pour Axians se montrent prometteurs. Tandis que les alternants se réjouissent de ce qu’ils apprennent à l’école et de l’accompagnement individualisé reçu de leurs tuteurs respectifs, ces derniers – essentiellement des ingénieurs techniques – s’épanouissent dans la transmission de leur savoir. Sous l’effet gratifiant de cet aspect parfois méconnu de leur métier, certains tuteurs se révèlent dans ce rôle de mentor.

Poursuivant pour les 3 prochaines années un objectif de 1000 recrutements afin de soutenir sa forte croissance en France, Axians – pour qui les contrats d’alternance représentent 9,5% de ses effectifs – aspire à investir davantage ce format expérimenté avec La Plateforme. Séduite par cette collaboration, véritable bêta-test pour la marque de VINCI Energies, Axians encourage ses diverses entités nationales à s’en inspirer et à la reproduire avec d’autres établissements issus des territoires où la marque est implantée pour identifier et former sans tarder ses talents de demain.