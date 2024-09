Axians lance Poseï

septembre 2024 par Marc Jacob

Axians Digital Healthcare, entreprise d’Axians et de VINCI Energies, dévoile Poseï, sa plateforme d’interopérabilité. Innovation conçue pour faciliter les échanges entre les systèmes d’information de santé en France, Poseï garantit une communication sécurisée des données de santé tout en répondant aux défis de la transformation numérique visant à assurer une coordination fluide et sécurisée des soins. Cette solution permet, entre autres, de répondre plus facilement aux projets de construction des entrepôts de données de santé, impulsés par la Haute Autorité de santé.

Le secteur de la santé doit relever des défis majeurs, notamment avec l’essor de la télésurveillance et l’augmentation du risque cyber. Face à ces enjeux, la question de l’interopérabilité est devenue centrale dans la quête d’une communication fluide et sécurisée entre les différents systèmes d’information de santé, en vue d’une prise en charge cohérente et de qualité des patients. Développée par Axians Digital Healthcare œuvrant chaque jour à l’amélioration du quotidien des patients et des professionnels de santé via des solutions de e-santé de pointe, Poseï apporte la réponse technologique attendue par les éditeurs de logiciel et start-ups de santé numérique, ainsi que pour les établissements de santé.

Grâce à cette solution innovante d’interopérabilité, les logiciels présents dans les SI d’hôpitaux, cliniques et plateformes de télésurveillance vont désormais bénéficier d’une centralisation sécurisée des données patients, d’une meilleure coordination des soins et d’une haute disponibilité des services. De quoi communiquer rapidement et simplement, sans corrompre la sécurité des données sensibles. Pour ce faire, la plateforme pensée par Axians Digital Healthcare standardise les échanges d’informations médicales à l’aide de protocoles reconnus à l’échelle internationale, tels que HL7 et FHIR, tout en assurant une protection des données de santé conformément aux exigences du RGPD. De plus, reposant sur une architecture évolutive, Poseï garantit aux utilisateurs une conception à même de s’adapter aux futures exigences du marché de la santé.

Poseï permet ainsi :

Pour les professionnels de santé :

• Un accès, rapide, facilité et sécurisé aux données de santé : partage fluide des informations patients entre différents services et établissements, optimisant ainsi la coordination des soins.

• Une amélioration de la prise en charge des patients en limitant les redondances d’examens et en facilitant les transitions entre acteurs de santé.

Pour les éditeurs de logiciels et start-up de la e-santé :

• Une accélération du time-to-market avec une plateforme évolutive : pénétration plus efficiente du marché de la santé, tout en assurant la sécurité et la conformité de leurs solutions aux règlementations en vigueur.

Pour les patients :

• Une amélioration de l’expérience des soins : simplification des échanges entre professionnels de santé, réduction des redondances d’examens et garantie d’une meilleure prise en charge des patients.

• Une sécurité, omniprésente et renforcée, des données de santé : hébergement des données patients en France dans des data centers certifiés HDS, garantissant une protection optimale et une conformité stricte avec les normes HL7 et FHIR.