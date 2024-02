AxBx lance la CyberBox

février 2024 par Marc Jacob

Pour la première fois, une solution complète de cybersécurité a été conçue pour couvrir les principaux besoins des TPE et des particuliers.

Avec une énorme plus-value : tous les produits inclus dans la CyberBox sont 100 % conçus et développés en France. Proposés dans leur édition 2024, ils intègrent les dernières innovations.

Une protection XXL accessible à tous

Les tarifs de la CyberBox ont été spécialement étudiés pour être à la portée du plus grand nombre :

• CyberBox : 39.90 € TTC

• CyberBox Plus : 49.90 € TTC (licence antivirus et pare-feu pour protéger 3 PCs)

• CyberBox Ultimate : 59.90 € TTC (licence antivirus et pare-feu pour protéger 5 PCs + logiciel coffre-fort à mots de passe SecureBox )

Zoom sur les 6 outils contenus dans la Cyberbox

VirusKeeper 2024 Ultimate : un antivirus/antimalware nouvelle génération

Il s’agit du seul antivirus/antimalware Made in France. Rapide, simple d’emploi et très efficace, il s’appuie sur un moteur d’analyse comportementale en temps réel. VirusKeeper protège des menaces liées à Internet : virus, vers, chevaux de Troie, spyware, adware, grayware et autres malwares.

WinCerber Firewall 2024

Ce pare-feu intelligent protège des intrusions, pirates, hackers, vols de données et logiciels espions.

USB Safe 2024

Cette solution de sauvegarde tout-en-un est composée d’une clé USB hautes performances de grande capacité et d’un logiciel de sauvegarde intégré. Elle est incontournable pour mettre à l’abri les données essentielles.

DataBlocker USB

Cet outil permet de pour protéger son smartphone lors de sa recharge dans un lieu public. Le FBI, relayé par 60 millions de consommateurs, a d’ailleurs publié récemment une nouvelle alerte à ce sujet (source).

Une protection anti-piratage RFID

Il suffit de glisser sa carte bancaire dans cet étui pour être protégé contre le vol de ses données. Car cela peut aller très vite : des chercheurs de l’université de Newcastle ont montré que ce type de piratage peut être effectué en 6 secondes à peine.

Un Cache-cam pour préserver sa vie privée

Le Cache-cam s’applique sur toutes les webcams (ordinateurs portables, tablette, smartphone) pour garantir son intimité et se prémunir des chantages. Car selon une étude, ce type de cyberattaques est en constante hausse : désormais, une personne sur dix connait quelqu’un dont la webcam a été piratée (source).