Avec l’Identity Factory, Memority réinvente et simplifie la gestion de l’identité numérique

janvier 2024 par Memority

Identity Factory : une gestion des identités numériques en un seul coup d’œil

La gestion des identités numériques est devenue au fil des ans un enjeu crucial pour les entreprises. Qu’il s’agisse d’apporter des solutions à leurs employés, à leurs clients ou encore de lutter contre les cyberattaques, elles doivent implémenter de nombreuses fonctionnalités pour contrôler les accès de leurs employés, de leurs partenaires, de leurs clients, des clients de leurs clients et même des objets connectés. Pour faciliter cette gestion, la société française Memority a développé une nouvelle approche avec son Identity Factory. « Il s’agit d’une plateforme unique, qui permet de gérer toutes les fonctionnalités liées à l’identité numérique, quel que soit le type d’identité », explique Francis Grégoire, co-fondateur de Memority. L’Identity Factory, en mode IDaaS pour IDentity as a Service, évite aux clients de devoir déployer de multiples solutions dédiées à un seul usage ou encore à une seule population. Une seule solution suffit ». Les atouts de cette approche sont nombreux : une sécurité accrue grâce à une gestion centralisée, avec une vue à 360° de l’ensemble des accès, une architecture simplifiée et des talents disposant de temps supplémentaire pour développer de nouveaux Business Models, en s’appuyant sur des standards développés au sein de l’entreprise. L’Identity Factory permet également une baisse des coûts, notamment lorsqu’il est nécessaire d’intégrer une offre supplémentaire puisqu’il n’y a pas de nouvelle intégration à prévoir.

Agilité et personnalisation : l’Identity Factory pour tous types d’organisations

« Memority est hautement configurable et personnalisable, ajoute Francis Grégoire. Elle s’adresse ainsi autant à une entreprise de taille intermédiaire qu’à un grand groupe, et s’adapte à toutes les spécificités exprimées par nos clients ». L’Identity Factory couvre deux grands secteurs fonctionnels : l’IGA (Identity Gouvernance Administration), qui gère la gestion du cycle de vie des identités, les habilitations et la conformité associée, et le SSO, composante de la fédération d’identité, qui permet de s’authentifier de manière unique avec le moyen adapté pour un ensemble de services en appliquant une analyse de risque dynamique. Memority compte aujourd’hui de nombreux clients dans des secteurs d’activité variés. Dans une entreprise du retail, l’approche Identity Factory a permis de gérer les identités des employés mais aussi des franchisés, avec des fonctionnalités spécifiques entièrement intégrées.

Un constructeur international automobile a quant à lui fait appel à cette solution pour créer une infrastructure centralisée et sécurisée pour gérer plus de 500k employés et partenaires, plus de 3 000 applications différentes, mais également ses clients et ses véhicules connectés, soit au total une dizaine de millions d’identités numériques. Des entreprises des secteurs de l’énergie, des communications, de la banque, etc. se servent aujourd’hui de la plateforme créée par Memority.

« Nous avons un autre avantage : avec un actionnariat français, des équipes uniquement françaises et une localisation des données en Union Européenne, nous apportons une protection additionnelle à nos clients de l’Hexagone et d’Europe contre les lois extraterritoriales, rappelle le co-fondateur de Memority. De plus, notre proximité avec nos clients et une R&D locale nous permettent de comprendre et d’intégrer plus facilement leurs besoins spécifiques. »

L’ambition de Memority : devenir le leader européen de l’IDaaS au travers d’une Identity Factory d’innovation

Nous avons choisi de construire des partenariats technologiques stratégiques avec des entreprises de premier plan (ServiceNow, SAP, AWS, S3NS, etc.) et de nous appuyer sur un réseau de partenaires intégrateurs solides afin de servir au mieux nos différents marchés que sont les grands comptes, le middle market et les services publics. S’agissant de ces derniers, nous avons initié une démarche pour aller vers la qualification SecNumCloud niveau SaaS dans l’optique de se porter candidat à son équivalent européen, la qualification EUCS, lorsque celle-ci sera prête.

Dans les prochains mois, forte d’une plateforme multi-tenants, l’Identity Factory Memority va poursuivre son développement sur la base d’une roadmap ambitieuse permettant de tirer parti des technologies de machine learning et de l’intelligence artificielle. Notre objectif est de proposer toujours plus de valeur à nos clients, d’évaluer le risque lié aux identités numériques sur leur SI et d’accélérer le déploiement de l’Identity Factory.