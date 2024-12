Avast permet aux victimes du ransomware Mallox de retrouver leurs fichiers

décembre 2024 par Avast

Des chercheurs Avast ont récemment repéré une faille dans une variante du ransomware Mallox, qui a fortement sévi dans plusieurs régions du monde en 2023 et au début de 2024.

Les victimes de ce ransomware sont désormais en mesure de restaurer leurs fichiers perdus gratuitement, grâce à l’outil de déchiffrement du ransomware Mallox, de la marque Avast. Cette solution s’applique aux internautes qui ont été attaqués par cette variante du ransomware avant la correction de la faille en mars 2024. Après cette date, il n’est plus possible pour les experts de déchiffrer les données cryptées du ransomware Mallox.

Sur la base des données télémétriques des utilisateurs Avast, la carte ci-dessous montre les pays où le plus grand nombre d’attaques du ransomware Mallox ont été bloquées d’octobre 2023 à octobre 2024 :

Les malwares et les ransomwares ont le vent en poupe en 2024

Alors que les arnaques dominent dans le paysage des menaces en ligne, le dernier rapport sur les menaces de Gen, leader mondial de la cybersécurité grand public regroupant des marques telles que Norton et Avast, souligne que les vols de données via des malwares et les ransomwares connaissent un fort regain d’activité au troisième trimestre 2024. Les malwares détournant des informations, comme le Lumma Stealer, ont vu leur activité augmenter de 39 % sur ce trimestre. Le ransomware Magniber a quant à lui progressé de 100 % en termes de ratio de risque.

Les chercheurs d’Avast collaborent avec des gouvernements du monde entier pour lutter contre les ransomwares en fournissant des outils de décryptage gratuits, dont l’outil de déchiffrement du ransomware Mallox d’Avast.