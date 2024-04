Avast lance Avast One Silver

avril 2024 par Marc Jacob

La suite de produits Avast One comprend désormais quatre volets de protection et de performance en ligne : Avast One Basic, Avast One Silver, Avast One Gold et Avast One Platinum. Avast One Silver fait le lien entre le niveau de protection de base gratuit et les niveaux supérieurs qui offrent des fonctionnalités plus complètes, et notamment la protection de l’identité.

En plus des fonctionnalités gratuites de sécurité, de confidentialité et de performance disponibles dans Avast One Basic, Avast One Silver présente des modules de fonctionnalités avancées d’Avast One Gold, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus complète et plus flexible. Les utilisateurs peuvent choisir de passer aux modules avancés de protection en ligne, de confidentialité et de performance. Les principales fonctionnalités disponibles dans chaque module sont les suivantes :

Protection

Email Guardian : Une fonction de protection contre les escroqueries, qui analyse et identifie les e-mails comme sûrs ou suspects avant qu’ils n’arrivent dans la boîte de réception des utilisateurs, quel que soit l’endroit où ils se connectent ou l’appareil qu’ils utilisent.

Web Hijack Guard : Permet d’éviter les fausses boutiques en ligne, les sites web dangereux et les tentatives de phishing qui visent à voler les données bancaires et les informations de cartes de crédit.

Confidentialité

VPN illimité : Un VPN sans limite de données, qui sécurise les connexions à Internet et garantit que les activités en ligne ne peuvent pas être espionnées.

Mode privé : Active une fenêtre de navigation privée en un seul clic, combinant le VPN et la prévention de tracking pour une meilleure protection de la vie privée en ligne.

Performance

Driver Updater : Vérifie automatiquement la présence de nouveaux programmes compatibles, émet des alertes lorsque des mises à jour sont disponibles et les installe à partir d’un seul endroit en quelques clics.

Mise à jour des logiciels : Recherche et installe automatiquement les mises à jour logicielles pour les applications les plus populaires, le tout en un seul endroit.

Après ses débuts en 2021, Avast One a apporté des mises à jour majeures à sa suite de produits pour les plateformes Windows, Mac, Android et iOS. Ces mises à jour incluent Email Guardian pour répondre à l’augmentation du volume et de la sophistication des escroqueries et des tentatives de phishing ciblant les consommateurs, Privacy Advisor, un guide étape par étape pour ajuster et améliorer les paramètres de confidentialité des comptes en ligne, et Bank Mode, qui crée un bureau virtuel isolé pour des opérations bancaires et des paiements en ligne plus sécurisés. En 2023, la surveillance, la protection et la restauration complète de l’identité ont été ajoutées avec le lancement d’Avast One Platinum.

Avast One Silver est disponible dès maintenant aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, en Australie, en Suisse et en Autriche, et est compatible avec les plateformes Windows, iOS et Android*. Le forfait individuel avec un module couvrant trois appareils coûte 35,88 € pour la première année, et le forfait familial avec un module couvrant 30 appareils coûte 57,48 € pour la première année.

*La disponibilité des fonctionnalités varie en fonction de la plateforme.