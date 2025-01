Avast étend sa solution de protection de l’identité avec Avast Secure Identity

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Avast élargi sa solution Avast Secure Identity, afin d’aider les internautes du monde entier à mieux protéger leur identité face à l’augmentation des escroqueries en ligne et des vols d’identité.

Au cours de l’année écoulée, les vols de données à grande échelle se sont multipliés. Ces violations permettent aux cybercriminels de s’emparer de l’identité de certaines personnes en rassemblant leurs données personnelles issues de ces attaques avec d’autres informations provenant de sources publiques. Le risque d’usurpation d’identité augmente considérablement puisque les criminels tentent désormais d’accéder aux appareils des consommateurs en créant des attaques d’ingénierie sociale, soigneusement conçues pour manipuler les utilisateurs et les amener à commettre des erreurs de sécurité ou à divulguer leurs informations privées. Le Rapport de Gen pour le troisième trimestre 2024 sur les menaces met en évidence une augmentation de 614 % des « Scam-Yourself Attacks », pour lesquelles les hackers utilisent des tactiques de manipulation psychologique incitant les internautes à installer eux-mêmes des logiciels malveillants sur leurs appareils, leur permettant ainsi d’y accéder. Avast Secure Identity, associé à l’antivirus Avast, propose une protection complète contre le vol d’identité et autres menaces, telles que les attaques « Scam-Yourself », qui peuvent en être la cause.

Avast Secure Identity surveille en continu les informations personnelles des internautes sur les forums privés ainsi que sur le deep web et le dark web. Il avertit également les utilisateurs si l’une de leurs informations personnelles est détectée. Les conseils personnalisés de spécialistes expérimentés en restauration d’identité apportent également aux utilisateurs une réelle tranquillité d’esprit en cas de vol d’identité.

Les principales fonctionnalités disponibles dans Avast Secure Identity incluent :

La surveillance du dark web : La solution analyse en continu les sites et forums du dark web, et avertit les utilisateurs si des informations personnelles, telles que des numéros de carte bancaire ou de passeport, sont détectées.

La surveillance des réseaux sociaux : Surveillance des comptes sur les réseaux sociaux populaires et avertissement des utilisateurs en cas de comptes compromis ou de liens dangereux.

L’assistance à la restauration : Offre un accès à des spécialistes en restauration d’identité qui accompagnent les victimes d’usurpation d’identité dans le processus de récupération, y compris la médiation et la contestation des activités frauduleuses.

L’assistance en cas de vol de portefeuille : Aide les utilisateurs à faire opposition ou remplacer des documents clés, tels que les cartes bancaires et les permis de conduire, en cas de vol de portefeuille.

Avast Secure Identity est désormais disponible dans 15 pays supplémentaires en dehors des États-Unis, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Mexique, en Espagne et en Italie.