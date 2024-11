Avast data – Des milliers de fausses boutiques en ligne apparaissent pour le Black Friday

novembre 2024 par AVAST

Les chercheurs d’Avast ont identifié plus de 80 000 sites web frauduleux en 2024, avec une forte recrudescence au cours des mois précédant les fêtes de fin d’année. En France des sites ciblent notamment des marques bien connues comme The North Face, Gap, Patagonia, Jonak, Boulanger ou encore Primark. Ces contrefaçons, conçues pour ressembler aux sites web des distributeurs de confiance, incitent les acheteurs à fournir leurs données personnelles et financières.

Voici les principaux enseignements des dernières recherches d’Avast à ce sujet :

• Les publicités malveillantes (malvertising) et les logiciels publicitaires alimentent le trafic vers les faux sites. Le malvertising a notamment augmenté de 53 % et les logiciels publicitaires ont enregistré un bond de 227 % pendant les fêtes de fin d’année, en ciblant les consommateurs à la recherche des meilleures offres.

• De faux noms de domaines, tels que “magasinthenorthfaceparis.com”, trompent les consommateurs en leur proposant des offres beaucoup trop belles pour être vraies.

• En France, les produits Avast ont protégé près de 160 430 personnes de ces fausses boutiques en ligne rien qu’au cours du mois d’octobre.

Voici déjà quelques conseils partagés par les experts Avast, que les internautes peuvent appliquer pour rester en sécurité lors de leurs achats en ligne.

• Vérifier la fiabilité des sites web : avant de renseigner des informations personnelles ou d’effectuer un paiement, vérifiez la légitimité du site web. Vérifiez l’URL, recherchez des avis d’autres clients et assurez-vous que le site est sécurisé par la mention « https».

• Utilisez des méthodes de paiement fiables : Optez pour des méthodes de paiement reconnues, qui offrent une couche de protection supplémentaire à vos données financières. Soyez prudent si qu’une seule méthode de paiement est proposée, surtout si vous devez saisir les informations de votre carte bancaire directement sur la page de la boutique en ligne. Les plateformes légitimes proposent généralement plusieurs options de paiement sécurisées.

• Restez prudent pendant les périodes de soldes : Bien que les réductions soient séduisantes, soyez prudent lorsque vous achetez à des prix soldés. Résistez à la pression d’un achat rapide sans avoir étudié et comparé les offres de manière approfondie.

• Soyez attentif aux signes de fraude : Observez les indices, tels que des fautes d’orthographe sur un site web, des adresses électroniques inhabituelles ou des offres suspectes. Les boutiques en ligne légitimes se présentent toujours avec soin et professionnalisme.

• Mettez à jour vos logiciels de sécurité : Veillez à ce que votre ordinateur ou votre appareil mobile soit équipé d’un logiciel antivirus et antimalware à jour. Cela permet de protéger vos informations confidentielles contre les menaces en ligne.

• Partagez vos expériences et vos recommandations : Echangez avec d’autres acheteurs en ligne et partagez vos expériences avec différentes boutiques en ligne. Mettez en garde les internautes contre les sites web suspects et contribuez à créer un environnement en ligne sûr pour tous.