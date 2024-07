AV-Test décerne à WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response sa certification Approved Advanced Endpoint Detection and Response

juillet 2024 par Marc Jacob

« WithSecure Elements Endpoint Detection and Response a excellé dans notre évaluation, montrant une performance exceptionnelle. Dans deux scénarios réalistes, il a été capable de détecter efficacement toutes les techniques utilisées par les acteurs malveillants. En outre, le système a constamment fourni des détections de haute qualité et des informations exploitables. » a déclaré Erik Heyland, Directeur de division des laboratoires de test et de la recherche sur les tests chez AV-TEST GmbH. « Ces résultats soulignent la valeur significative de WithSecure Elements en tant que composant clé d’une infrastructure de sécurité prête à combattre des menaces numériques complexes et évolutives, et renforce sa position en tant que solution de cybersécurité de premier plan. »

Principales conclusions :

Détection exceptionnelle des menaces : WithSecure Elements Endpoint Detection and Response (EDR) a obtenu des scores élevés dans l’identification et l’atténuation des menaces avancées, démontrant de solides capacités dans des scénarios du monde réel.

Réponse rapide : la solution s’est distinguée par ses temps de réponse, assurant une action rapide pour neutraliser les menaces et minimiser les dommages potentiels.

Facilité d’utilisation : l’interface utilisateur a été remarquée pour sa conception intuitive, permettant aux équipes informatiques de naviguer et de gérer efficacement les incidents de sécurité.

Performance : WithSecure a maintenu une performance élevée sans impact significatif sur les ressources système - une caractéristique essentielle pour les entreprises de taille moyenne avec une infrastructure informatique limitée.