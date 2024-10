Audrey Chesneau est nommée Head of DC Operations de Telehouse France

octobre 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de sa nomination, Audrey devra notamment assurer la gestion des Opérations des Datacenters français, veiller à l’optimisation de leurs performances et assurer une gestion de la continuité de service. Au-delà de ces éléments, elle veillera aussi à garantir une parfaite résilience des infrastructures et à déployer une politique de sécurité (physique et IT) de premier plan au sein des différents sites du groupe. Enfin, elle jouera un rôle de premier plan dans la stratégie de retrofit de Telehouse à l’échelle nationale et définira et supervisera des plans de modernisation qui permettront aux différents sites d’évoluer en continu, mais aussi d’intégrer les meilleures pratiques et standards qualité du marché.

Audrey Chesneau est ingénieure diplômée de l’École des Mines de Nantes – cursus pendant lequel elle a passé près d’un an à l’international dans des structures tel que Allards International Limited. Pour mener à bien sa mission, Audrey peut également s’appuyer sur une forte expérience professionnelle dans des structures de référence comme dernièrement, chez Cap Ingelec, où elle a pu évoluer sur des postes à grande expertise technique, en design et en commissioning ainsi qu’en direction de grands projets.