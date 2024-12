Audit de maturité cyber, à ce jour, commodité ou exception ?

décembre 2024 par Brice Vigueur, Directeur des Opérations BPO de Cegedim Outsourcing

Sécuriser son organisation est un sujet qui devrait aujourd’hui être une évidence pour l’ensemble des entreprises et structures publiques. En effet, de plus en plus exposées aux risques cyber, ces dernières doivent prendre en compte ce point clé et le positionner dans leur gouvernance comme une donnée stratégique.

Cependant, dans les faits, une telle approche ne semble pourtant pas être la norme et nombre d’organisations restent vulnérables au regard de leur exposition massive aux risques cyber. Il est donc fondamental de parfaitement connaitre la composition de son SI, son fonctionnement et d’identifier les utilisateurs pour mettre en place des mesures de protection efficaces. En effet, déployer à la hâte des solutions de cybersécurité sans audit ne serait pas une approche efficace.

Un audit de maturité cyber consiste en une évaluation approfondie et structurée de la capacité d’une organisation à se défendre contre les menaces informatiques. Il permet de mesurer la maturité des processus de sécurité, de repérer les vulnérabilités et d’analyser les pratiques de gestion des risques en matière de cybersécurité.

Sensibiliser le top management de l’entreprise

Selon le rapport annuel de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les incidents de cybersécurité ont doublé ces dernières années, affectant des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. En effet, il s’agit d’un sujet d’importance vitale pour l’entreprise. Il doit donc être supporté en continu par son top management : Direction générale, DSI, RSSI. On constate que sur ce point, de nombreux progrès restent à faire. Une fois cette impulsion faite, il sera alors possible de bâtir une réelle culture cybersécurité dans toute l’entreprise et de s’assurer que cette dernière puisse toujours être alignée avec l’évolution de l’organisation.

Évaluer la maturité et définir un plan d’action

Il convient donc de mettre en place des mécanismes d’évaluation de la maturité cyber de son organisation. En ce sens, la notion d’audit est le point clé à prendre en considération. Elle permettra d’avoir une vue précise et actualisée du sujet et de fait, d’étudier les actions de remédiations à mettre en place. Certaines peuvent être urgentes en fonction de leur criticité et d’autres peuvent être définies selon un agenda à planifier. Une feuille de route sera alors à préparer.

Avoir une vision précise sur le long terme

La cybersécurité est un projet sensible qui se doit d’être pris en considération dans une logique de long terme. En effet, un audit donne une vue précise en temps réel et à un instant donné. En ce sens, les éléments mis en évidence à un moment devront être réévalués dans le futur au regard de l’évolution de l’organisation de l’entreprise. Ainsi, l’audit doit faire partie d’une démarche d’amélioration continue. Il est alors pertinent de planifier différentes campagnes à intervalles réguliers pour veiller à ce que son organisation bénéficie toujours de la meilleure gouvernance cyber possible.

L’audit de maturité cyber se trouve aujourd’hui à un tournant. Si certaines grandes entreprises l’ont déjà intégré comme une pratique courante, pour beaucoup d’autres, il demeure encore une démarche exceptionnelle, souvent déclenchée par des incidents majeurs ou des impératifs réglementaires. Toutefois, face à l’intensification des menaces et à l’évolution rapide des technologies, il est probable que ce type d’audit devienne de plus en plus fréquent, à mesure que les organisations prennent pleinement conscience de la nécessité d’une cybersécurité proactive et évaluée.

À travers ces quelques éléments, il apparait donc clairement que le sujet de l’audit de cybersécurité est un axe structurant d’une politique cyber performante. Ses conclusions sont de précieuses orientations pour prendre les bonnes options et élever sa gouvernance cyber en continu.