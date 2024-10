Attention : 80 % des faux profils sur LinkedIn ciblent les utilisateurs. Voici comment rester en sécurité

octobre 2024 par Philipp Pratt, expert en innovation chez Geonode

LinkedIn, un réseau indispensable au développement professionnel et à la recherche d’emploi, est de plus en plus exploité par des acteurs malveillants. Cette exploitation menace non seulement la sécurité personnelle, mais met également en péril la réputation professionnelle et l’intégrité opérationnelle des entreprises.

Identifier les faux profils

La détection de faux profils sur LinkedIn peut être complexe. Elle nécessite souvent une attention particulière et un œil averti. Voici quelques signes indiquant qu’un profil pourrait être contrefait :

Exhaustivité du profil : Manque de profondeur, avec des informations minimales sur l’expérience et la formation.

Demandes de connexion : Envoi de demandes en masse sans intérêts ni connexions mutuels.

Photo de profil : Utilisation d’images d’archives ou de photos qui semblent trop soignées, ce qui peut être vérifié via des recherches d’images inversées.

Grammaire et langue : Mauvaise utilisation de la langue et de la grammaire ne correspondant pas à un profil professionnel.

Conseils d’expert de Philipp Pratt, expert en innovation chez Geonode

Philipp Pratt, expert en innovation chez Geonode, souligne l’importance de la pleine conscience en ligne. "L’empreinte numérique que vous laissez peut être durable. Vérifiez toujours avec qui vous interagissez, car les conséquences peuvent s’étendre bien au-delà du domaine numérique", conseille Pratt. Il suggère des mesures proactives pour protéger votre identité professionnelle en ligne :

Audits de profil réguliers : examinez et vérifiez périodiquement vos connexions.

Paramètres de confidentialité : optimisez les paramètres de confidentialité complets de LinkedIn afin de pouvoir contrôler la manière dont les autres accèdent à vos connexions et aux publications que vous publiez.

Partage d’informations : ne partagez aucune information dont vous n’avez pas besoin.

Formez-vous et formez les autres : Tenez-vous au courant des meilleures pratiques actuelles pour lutter contre la cybersécurité et formez vos collègues à repérer les activités malveillantes qui se déroulent autour d’eux.

Mesures pratiques pour vous défendre

Il existe quelques mesures judicieuses à prendre pour sécuriser votre profil LinkedIn. Ajoutez-les à votre boîte à outils pour renforcer la sécurité numérique :

Activer l’authentification à deux facteurs (2FA) : ajouter une couche de sécurité supplémentaire nécessitant une autre forme de vérification

Méfiez-vous des opportunités non sollicitées : les offres d’emploi ou les propositions commerciales trop belles pour être vraies doivent être soigneusement examinées.

Verrouillez votre e-mail : vous devez utiliser un mot de passe fort et unique pour l’e-mail associé à votre compte LinkedIn.

Vérifier l’activité du compte : une vérification régulière de vos emplacements de connexion et de vos sessions est susceptible de vous aider à détecter les accès non autorisés.