Attaques DDoS contre le gouvernement français - qui est Anonymous Sudan ? Aperçu de NETSCOUT

mars 2024 par NETSCOUT

« Des groupes d’hacktivistes tels que NoName057 et Anonymous Sudan sont connus pour mener une guerre politique et religieuse contre toute nation ou tout représentant officiel qui s’oppose à leurs idéaux et à leurs objectifs. Les groupes ciblent souvent des nations perçues comme ’anti-musulmanes’ ou celles qui montrent leur soutien et leur solidarité avec l’Ukraine, attaquant toute entité qui ne s’aligne pas sur leur agenda. »

Les attaques en France soulignent la menace croissante que représentent les attaques DDoS à l’échelle nationale et internationale.

Il n’est pas certain que le groupe revendiquant l’attaque soit réellement responsable. Anonymous Sudan s’attribue souvent le mérite d’incidents sans rapport avec le sujet, comme des interruptions de service lors de la sortie de produits populaires, ce qui laisse planer des doutes sur leur implication. En outre, leurs attaques DDoS ne sont généralement pas très sophistiquées. Néanmoins, Anonymous Sudan déploie des attaques de grande ampleur qui utilisent plusieurs vecteurs. Si la cible de ces attaques n’est pas préparée ou mal équipée, elle peut absolument être touchée.

