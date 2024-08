Attaque DDoS chez Microsoft : des millions d’utilisateurs impactés

août 2024 par Jake Moore - Expert en Cybersécurité chez ESET

Une panne mondiale touchant les produits Microsoft, notamment Outlook et Minecraft, a été résolue près de 10 heures après. L’incident, provoqué par une attaque par déni de service distribué (DDoS) et une défaillance dans la mise en place des mesures de défense, a généré des milliers de signalements d’utilisateurs, selon la BBC. Cet incident survient moins de deux semaines après qu’une autre panne mondiale majeure a rendu environ 8,5 millions d’ordinateurs utilisant les systèmes Microsoft inaccessibles, affectant des secteurs tels que les soins de santé et les voyages. Ceci à la suite d’une mise à jour logicielle défectueuse par la société de cybersécurité CrowdStrike.

Jake Moore - Expert en Cybersécurité chez ESET réagit :

Une image contenant habits, Visage humain, personne, sourire Description générée automatiquement« Les événements des deux dernières semaines nous ont démontré que nous devons plus que jamais nous préparer à l’imprévu. L’occurrence de deux pannes majeures dans un laps de temps aussi court est un fait sans précédent, mais ces incidents pourraient être liés.

Il apparaît évident que les cybercriminels mettent leurs compétences à l’épreuve de manière de plus en plus intensive et prolongée. Cette évolution nécessite une adaptation proportionnelle de nos systèmes de défense. Il est désormais impératif de mettre en place des protections plus robustes et complètes pour contrer efficacement cette nouvelle génération d’attaques sophistiquées. »