Atos signe un accord engageant pour la vente de Worldgrid à ALTEN

novembre 2024 par Marc Jacob

Worldgrid fournit des services de conseil et d’ingénierie aux entreprises dans le secteur de l’énergie et des services publics. L’entreprise emploie actuellement près de 1 100 employés et a généré en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 170 millions d’euros avec un portefeuille de clients diversifié et historique.

ALTEN est un acteur reconnu de l’informatique et de l’ingénierie avec une expertise et des offres de produits dans le secteur de l’énergie et des services publics. La transaction envisagée assurerait une continuité entière du service pour les clients stratégiques et les employés de Worldgrid.

Les approbations des principales instances représentatives du personnel et des régulateurs ont été reçues et la clôture de la transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2024.