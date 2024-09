Atos récompensé pour la cinquième année consécutive par une médaille ‘EcoVadis Platine’ pour son engagement en matière de développement durable

septembre 2024 par Marc Jacob

Atos confirme ainsi sa position aux côtés des 1% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans son secteur (programmation informatique, conseil et activités connexes).

L’évaluation d’EcoVadis porte sur quatre catégories : Environnement, Travail et Droits de l’homme, Éthique, Achats durables. Atos a obtenu d’excellents résultats dans chacune d’entre elles, en particulier dans la catégorie Environnement.

Après avoir reçu pendant huit années consécutives la médaille d’or EcoVadis, Atos s’est vu décerner, depuis 2020, une médaille de platine, en reconnaissance de son engagement durable. Cette médaille, associée à un excellent score dans la catégorie Environnement, confirme le rôle d’Atos en tant que leader mondial de la décarbonation numérique et reflète son engagement à atteindre des objectifs climatiques ambitieux.

Atos pour les sujets climatiques et son programme environnemental ont été récompensés année après année par des organisations et des classements internationaux, telles que l’indice DJSI et le Carbon Disclosure Project.