Atos ouvre un centre de compétences AWS à Lyon

avril 2024 par Marc Jacob

Atos annonce l’ouverture d’un centre de compétences AWS sur son site lyonnais. Les clients d’Atos bénéficieront de l’exhaustivité du catalogue de solutions d’AWS et de l’expertise d’Atos dans les domaines du conseil, de la migration, de l’innovation, des opérations agiles, de la modernisation d’application et d’infrastructure sur le cloud AWS.

La proposition de valeur d’Atos et d’AWS repose sur des modèles de migrations de traitements et données vers le cloud qui sont reproductibles, à des coûts maîtrisés, et qui contribuent, par l’optimisation des ressources informatiques, aux objectifs de réduction des émissions carbone des organisations.

Les clients pourront tirer parti de hauts niveaux d’automatisation, d’une plateforme évolutive et des fonctions natives du cloud d’AWS pour gagner en agilité et rapidité dans le déploiement de nouveaux services.

Les services d’IA générative d’AWS sont au cœur de l’offre de ce centre de compétences dans le cadre de missions d’accélérateur d’innovation en lien avec l’Inno’Lab d’Atos, également basé à Lyon. Cette structure est dédiée à des projets basés sur des technologies de pointe, menés en co-innovation avec les clients, start-ups, universités et centres de recherche qui constituent l’écosystème lyonnais. Le centre de compétences AWS d’Atos apportera son expertise aux études de faisabilité et preuves de concept (POC) des Inno’Labs d’Atos et en particulier à celui de Lyon pour des cas d’usage dans le domaine de la santé ou de l’énergie.

Le centre de compétences AWS d’Atos compte déjà plus de 200 collaborateurs certifiés qui seront rejoints courant 2024 par une dizaine de nouveaux talents, experts techniques et architectes.

L’ouverture du centre de compétences AWS d’Atos à Lyon s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Atos et AWS pour aider les clients à lever les freins du passage au cloud et accélérer l’accès au potentiel de l’IA dans le continuum du cloud. Avec l’offre Atos CloudCatalyst développée avec AWS, les organisations bénéficient de la plateforme cloud la plus complète du marché et la plus adoptée au monde, ainsi que de l’expertise d’Atos dans les services d’infrastructures managés, avec le soutien d’experts certifiés AWS. Le programme CloudCatalyst est porté par Tech Foundations, la ligne de métiers du groupe Atos leader dans les services d’infogérance.