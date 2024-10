Atos nomme Philippe Salle Président du Conseil d’administration et Président-Directeur général

octobre 2024 par Marc Jacob

Dans le contexte de restructuration financière du Groupe, le Comité des Nominations et de Gouvernance, présidé par Elizabeth Tinkham, administratrice référente, a mené un processus de sélection rigoureux, avec l’aide d’un cabinet de recrutement de renommée internationale et en consultation avec certains créanciers de la Société.

Lors de sa réunion du 14 octobre 2024, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance :

la cooptation de Philippe Salle en qualité d’administrateur, étant précisé que la ratification de cette cooptation sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle ;

sa nomination en qualité de Président du Conseil d’administration avec effet immédiat ; et

sa nomination en qualité de Président-Directeur général à compter du 1er février 2025.

Fort d’une vaste expérience en tant que dirigeant de sociétés, notamment cotées, Philippe Salle apportera – au sein du Conseil d’administration dans un premier temps et à la tête du Groupe dans un second – des compétences et perspectives précieuses pour accompagner le déploiement du plan d’affaires et la restructuration du Groupe.

Jusqu’au 31 janvier 2025, Jean-Pierre Mustier exercera les fonctions de Directeur Général de la Société, tout en conservant son mandat d’administrateur, garantissant une transition ordonnée, constructive et efficace. Il assurera notamment le suivi et la bonne exécution du plan de sauvegarde accélérée indispensable au sauvetage du Groupe.

Le Conseil d’administration du 14 octobre 2024 a également pris acte de l’intention de Philippe Salle de participer à la restructuration financière de la Société en investissant un montant total d’au moins 9 millions d’euros dans la Société. Cet investissement prendrait la forme d’une souscription à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, décidée dans le contexte du plan de sauvegarde accélérée, si les conditions de réalisation le permettent ; ou ensuite directement sur le marché.

Philippe Salle a débuté sa carrière chez Total en Indonésie en 1988. Il a ensuite rejoint Accenture en 1990 où il a été promu senior consultant. Il entre ensuite chez McKinsey en 1995 pour devenir senior manager en 1998. Il rejoint le groupe Vedior en 1999 (devenu Randstad, société cotée sur Euronext Amsterdam), et devient Président-Directeur général de Vedior France en 2002. Il devient membre du Directoire en 2003 et est nommé Président de la zone Europe du Sud en 2006. En 2007, il rejoint le groupe Geoservices (vendu à Schlumberger en 2010), société technologique du secteur pétrolier et en LBO, d’abord en tant que Directeur Général Délégué puis en tant que Président-Directeur général. En juin 2011, Philippe Salle est nommé Président-Directeur général du groupe Altran (société cotée sur Euronext Paris), société de conseil en ingénierie et leader mondial de l’innovation. En avril 2015, il est nommé Président-Directeur général du groupe Elior (société cotée sur Euronext Paris), un des leaders mondiaux de la restauration et des services. En décembre 2017, Philippe Salle est nommé Directeur Général d’Emeria (société sous LBO), premier fournisseur mondial de services et de technologies dans le domaine de l’immobilier.

Philippe Salle est également Président du Conseil d’administration de Viridien (anciennement CGG) depuis le 26 avril 2018, et membre du Conseil d’administration de la Banque Transatlantique depuis 2010.

Philippe Salle est diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et titulaire d’un MBA de la Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University (Chicago, États-Unis). Il est Chevalier de l’ordre national du Mérite, Chevalier de la Légion d’honneur et Commandeur de l’ordre du Mérite de la République italienne.