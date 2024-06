Atos lance Virtual Infrastructure Proficiency (VIP) Advisory

juin 2024 par Marc Jacob

Cette offre permet aux clients d’optimiser les coûts et de sécuriser leur infrastructure virtuelle, qu’ils conservent leur solution actuelle, la maintiennent sur site ou migrent vers un nouveau fournisseur de cloud. Elle les aide également à suivre de nouvelles tendances technologiques et tenir leurs engagements de développement durable. L’offre est disponible en Europe centrale, au Benelux, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le secteur de la virtualisation d’infrastructure évolue rapidement et de nombreux clients sont à la recherche d’options pour mener à bien leurs projets de migration et de modernisation informatique de grande envergure et sélectionner les fournisseurs à même de soutenir la meilleure approche. Comme il n’existe pas de réponse unique à la virtualisation des machines, des serveurs, du stockage et des réseaux, Atos VIP Advisory permet aux entreprises d’évaluer de nombreuses alternatives technologiques.

Atos aide ses clients à préciser les différentes options possibles pour identifier le périmètre sur lequel se focaliser, qu’il s’agisse de charges de travail en production, de planification de nouveaux projets ou de futures architectures. Ils peuvent également adopter de nouvelles tendances technologiques telles que la conteneurisation qui repousse les limites de la virtualisation traditionnelle pour une meilleure utilisation des ressources, plus d’agilité, de portabilité et d’évolutivité des applications.

L’offre comprend une analyse approfondie des besoins et des objectifs commerciaux des clients, une évaluation des caractéristiques de leur infrastructure actuelle du point de vue disponibilité, émission carbone, résilience et évolution des coûts actuels et futurs. Ce diagnostic est complété par des propositions d’infrastructure informatique sur mesure, et des plans de mise en œuvre opérationnelle et budgétaire.

Forts de leur expertise métier et informatique, les consultants d’Atos permettent aux entreprises de mieux appréhender l’environnement technologique et d’identifier les risques et les opportunités d’optimisation des processus. En conséquence, la gestion d’infrastructures informatiques virtuelles complexes est facilitée, en permettant de réallouer des ressources à des activités commerciales à valeur ajoutée, avec un impact direct sur l’optimisation des coûts.

L’évaluation des infrastructures virtuelles est menée par plus de 100 consultants de Technology Consulting, un département de la ligne de métier Technology Foundations d’Atos. Leur approche pragmatique repose sur des méthodologies éprouvées, un référentiel unique ainsi que des capacités d’intervention au niveau mondial et le support d’équipes de proximité en local.

Technology Consulting d’Atos s’appuie sur les compétences de son écosystème de partenaires pour intégrer des solutions et des services de pointe dans une approche personnalisée, au plus près des besoins des clients.