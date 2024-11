Atos lance une plateforme d’IA souveraine sécurisée et à faible latence

novembre 2024 par Marc Jacob

Atos annonce le lancement de la plateforme Atos Sovereign AI afin d’aider les organisations des secteurs public et privé dans la mise en place, sur site, d’infrastructures sur mesure. La plateforme intègre des services personnalisés de bout en bout pour la production et la maintenance de modèles d’IA et d’IA générative (GenAI). Composante du portefeuille Sovereign AI du Groupe Atos, cette nouvelle solution vient compléter l’offre BullSequana AI qui répond aux préoccupations des organisations en matière de souveraineté, de confidentialité des données et de latence. La plateforme Atos Sovereign AI est une offre de bout en bout dont l’architecture de référence repose sur les solutions GenAI de Dell Technologies et sur un environnement et les services personnalisés d’Atos, offrant ainsi aux clients un contrôle total sur leurs données et leurs modèles d’IA.

La plateforme Atos Sovereign AI standardise la conception et la mise en œuvre opérationnelle des modèles d’IA et de GenAI dans un environnement hautement évolutif et sécurisé. Adaptée à de nombreux cas d’usage dans les domaines de la santé, du secteur public, de la finance et de l’énergie, l’offre est dès à présent disponible en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Elle sera progressivement proposée dans d’autres pays. Elle est entièrement adaptable aux normes et pratiques locales de mise en œuvre de la souveraineté numérique.

Atos fournit des services managés pour les opérations de machine learning (MLOps) et l’intégration d’applications pour des modèles de production d’IA sur site. Avec une approche rationalisée de bout en bout, depuis le MLOps jusqu’au matériel, la plateforme Atos Sovereign AI est une offre complète qui intègre l’évaluation des besoins de l’entreprise, l’analyse des cas d’usage, la sélection de modèles, la personnalisation et la mise en œuvre.

La solution convient tout particulièrement aux organisations des secteurs public et privé qui cherchent à développer des stratégies basées sur l’IA tout en s’attaquant aux risques de perte de propriété intellectuelle, de fuite de données ou de violations de la vie privée et de non-conformité.

Une étude de Gartner a montré que 79 % des directions de la stratégie considèrent l’IA et l’analytique comme essentielles à leur réussite. Pourtant, 37 % des décideurs informatiques hésitent encore à mettre en œuvre l’IA générative en raison d’un manque de souveraineté.

Face à ce constat, Atos a développé un cadre innovant et personnalisé qui exécute des logiciels d’IA à proximité des données d’une organisation et sécurise l’ensemble de la pile matérielle et logicielle de l’IA. La plateforme Atos Sovereign AI repose sur des technologies de virtualisation et de conteneurisation, optimisant dynamiquement l’infrastructure nécessaire à l’IA tout en surveillant les performances et l’allocation des ressources.

Des services personnalisés sont fournis via un dispositif installé sur site, assurant aux organisations le contrôle de leurs données et de leurs modèles d’IA et de GenAI. Les fonctionnalités de surveillance et de prévisibilité sur site permettent également une meilleure planification des coûts, tandis que la localisation de la capacité de calcul à proximité immédiate des données réduit la latence dans les environnements en ligne ou hors ligne. Par ailleurs, une approche MLOps standardisée ayant recourt à des clusters Kubernetes, des bibliothèques de modèles réutilisables et des formats d’appel d’API permettent d’optimiser l’utilisation des ressources, améliorant in fine l’efficacité énergétique.

Pour passer du pilote à la production à grande échelle de projets d’IA ou de GenAI, les organisations peuvent s’appuyer sur l’expertise mondiale d’Atos en matière de conseil en technologie, de données et d’IA, sur un réseau de centres de services spécialisés à l’échelle locale et un réseau d’Inno’Labs qui rassemblent des data scientists, des spécialistes de l’IA/MLOps et des écosystèmes d’innovation proches des clients.

La plateforme Atos Sovereign AI vient compléter la gamme d’offres souveraines du Groupe Atos en matière d’IA et de GenAI, notamment BullSequana AI, Edge, Enterprise et des solutions d’IA haute performance, ainsi que le programme d’accélération GenAI du Groupe. Elle bénéficie en outre de l’expertise du Groupe en matière de services et de solutions de sécurité pour la souveraineté des données et de services de conseil en IA responsable, visant à assurer la conformité aux réglementations sur l’IA, et notamment à la législation européenne.

La plateforme Atos Sovereign AI est fournie par Atos Technology Services, une ligne d’activité qui propose des services de conseil en technologie sur mesure, des services d’intégration, de VAR, de maintenance et de support.