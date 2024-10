Atos lance Experience Operations Center en partenariat avec Nexthink

octobre 2024 par Marc Jacob

Atos lance en partenariat avec Nexthink, l’offre Experience Operations Center (XOC). Cette offre conjointe permet de déployer des opérations en temps-réel sur l’environnement de travail numérique afin d’en augmenter la productivité et d’améliorer l’expérience de l’utilisateur final. XOC s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour générer ces gains d’efficacité. Atos a été l’un des premiers partenaires de services managés de Nexthink et depuis 8 ans, les deux sociétés s’attachent à développer des environnements de travail centrés sur les besoins des employés et qui soutiennent le développement des entreprises dans le respect de leurs objectifs de durabilité.

Optimisé par la solution Atos Real-Time Data Processing Framework (RTDPF) qui capture des milliards de données depuis l’environnement de travail et les équipements et par Nexthink Infinity, XOC intègre, au sein même de cet environnement, des données de différentes sources issues de la gestion des services informatiques, des terminaux, des centres de contact et des plateformes de gestion des identités. Il en résulte une vue d’ensemble unifiée en temps réel des performances. Au-delà des informations analytiques fournies par l’analyse standard de l’environnement de travail, le centre de commande XOC identifie en effet de manière proactive et en temps réel les problèmes rencontrés par les utilisateurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Son architecture sans serveur met en lumière des modèles et des capacités de prévisions encore non exploités, basés sur des données historiques et dix ans d’expertise d’Atos en gestion de l’expérience numérique. Les prises de décision et la résolution des problèmes peuvent ainsi intervenir avant que les utilisateurs ne soient affectés.

Atos s’appuie sur la plateforme d’observabilité et d’automatisation de l’environnement de travail numérique de Nexthink pour rationaliser la détection, le diagnostic et la résolution des problèmes. La plateforme de Nexthink, en aidant les entreprises à passer de l’identification proactive des incidents à des corrections automatisées en quelques minutes, contribue à l’objectif de l’offre XOC de réduire les coûts, gagner du temps, améliorer la durabilité et augmenter les performances des employés. Atos et Nexthink continueront de collaborer pour améliorer l’expérience employé offerte à leurs clients.

Experience Operations Center complète le portefeuille Digital Workplace d’Atos en faisant remonter en temps réel des informations sur l’expérience vécue par les salariés dans leur environnement de travail numérique, en détectant proactivement les problèmes et en permettant leur résolution accélérée. Les équipes d’Atos offrent aux utilisateurs une expérience de bout en bout grâce à des outils de collaboration et de productivité numériques, ainsi qu’à des services client intelligents. Atos fournit actuellement les services d’analyse de l’environnement numérique de travail de 1,8 millions d’appareils dans le monde. En mars 2024, Gartner a positionné Atos dans la catégorie Leader de son Magic Quadrant 2024 pour les services externalisés de Digital Workplace Services (ODWS) pour la huitième année consécutive.