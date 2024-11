Atos en renfort de la mission de protection des 15 500 ouvrages hydrauliques sous la responsabilité du Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques

novembre 2024 par Marc Jacob

SIOUH2 apporte une aide opérationnelle aux agents de la DGPR dans le cadre de leur mission de surveillance des ouvrages hydrauliques, de prévention et de gestion des risques liés à leurs potentiels dysfonctionnements ou aux phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient affecter l’environnement et la santé publique.

SIOUH2 regroupe les données administratives et techniques, entre autres, des 15 500 barrages, digues, canaux et écluses de France Métropolitaine, de Corse et des Départements et Régions d’Outre-Mer. Il permet de centraliser le recensement des ouvrages déclarés au titre de la loi sur l’eau ou concédés pour la production hydroélectrique, d’organiser la planification de leur maintenance, et de proposer aux services chargés de contrôler leur sécurité une assistance à l’application de la règlementation.

En 2020, la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques s’appuyait sur le marché AMOE-TMA de l’UGAP, la 1ère centrale d’achat public en France, pour lancer avec Atos ce projet de grande envergure, jalonné par de nombreux incréments. Face à cette complexité, l’UGAP a été un véritable facteur de facilitation grâce à sa forte présence auprès des équipes du Ministère, ce qui a permis de gérer risques et délais de façon optimale.

L’objectif était de repenser entièrement l’application SIOUH1 d’un point de vue fonctionnel et technologique, afin de répondre à la complexe orchestration du contrôle et de l’entretien de 111 barrages hydrauliques. Placés selon leur dimension sous la responsabilité de différents acteurs, concessionnaires, communes, départements ou régions, leur maintenance fait appel à de nombreux corps d’état.

Le système d’information cible devait donc permettre à plusieurs milliers d’utilisateurs répartis dans les différents services du Ministère de planifier des opérations de maintenance de natures très diverses, préventives ou curatives, et de délivrer les procès-verbaux d’acceptation dont le Ministère est le garant, dans le respect des délais, des normes et des règles de sécurité.

En collaboration avec les experts fonctionnels de la DGPR et du PoNSOH, Atos a fortement augmenté la capacité fonctionnelle de SIOUH. A l’issue d’une phase de cadrage de quatre mois, consacrée à la modélisation des processus métiers, Atos a proposé une solution adoptant une architecture de micro-services. Avec un plan de développement applicatif, incrément par incrément et sur la base de spécifications fonctionnelles détaillées, de budgets et de calendriers validés par l’ensemble des parties prenantes, cette démarche a favorisé la cohérence de vues et l’adoption de l’outil par les utilisateurs.

SIOUH2 compte aujourd’hui 450 fonctionnalités et près de 9 000 écrans intégrés à un backend informatique constitué d’applications et de services web qui interopèrent avec d’autres applications du MTEECPR. Il a été enrichi d’un important système de géomatique intégrant un module cartographique, capable de restituer des vues 3D des barrages et d’aider les utilisateurs à modéliser leurs bas-côtés afin de surveiller l’état des berges, de prévenir les conséquences de l’érosion géologique ou des crues et d’étoffer les scénarios de maintenance. L’exploitation des données a été considérablement fluidifiée sur le plan graphique et l’interface, en conformité avec la norme d’accessibilité RGAA-4, est adaptée aux utilisateurs atteints de daltonisme ou d’autres formes de déficience visuelle.

« Le fort taux d’usage de SIOUH2 et les retours extrêmement positifs des utilisateurs sont pour moi les deux indicateurs de réussite de ce projet. Atos a livré un système performant, évolutif et accessible qui a accompagné une refonte complète de nos processus métiers du fait d’évolutions réglementaires. Atos a su gérer une migration de données particulièrement complexe avec le développement simultané d’une ergonomie totalement rénovée au bénéfice de nos inspecteurs de la sécurité des ouvrages hydrauliques » déclare Véronique Lehideux, Cheffe du service des risques naturels et hydrauliques, Direction générale de la prévention des risques, Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques.

« Avec les utilisateurs directs de SIOUH, nous avons co-construit un système d’information aux fonctionnalités enrichies au plus près de leurs besoins et qui répond à la technicité des sujets qu’ils traitent. Nous avons pour ce projet déployé notre expertise en conception et intégration d’architecture digitale complexe. La satisfaction des utilisateurs de SIOUH est une grande fierté pour nos équipes de développement et de réalisation » déclare Raoul Roth, Directeur Général France, Atos.

SIOUH2 est l’un des dispositifs clés de l’administration française pour piloter les effets du changement climatique sur les infrastructures vitales. Sa refonte a été menée par les équipes d’Atos à Aix en Provence.