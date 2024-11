Atos conclut une extension de contrat avec EUROCONTROL pour une valeur de 165 millions d’euros

novembre 2024 par Marc Jacob

EUROCONTROL est une organisation paneuropéenne à la fois civile et militaire qui œuvre pour une aviation européenne plus efficace, plus rentable, et avec un impact environnemental minimal. Ses activités touchent aux opérations, à la prestation de services, au développement de concepts et à la recherche, à la mise en œuvre de projets à l’échelle européenne, à l’amélioration des performances, à la coordination avec les principaux acteurs de l’aviation, ainsi qu’à l’évolution future et aux orientations stratégiques de l’aviation.

Atos collabore depuis plus de 10 ans avec EUROCONTROL et ce partenariat s’est étendu à divers domaines. Cette extension de contrat reflète la confiance mutuelle entre les deux organisations et témoigne de l’expertise des équipes d’Atos gérant les actifs les plus sensibles d’EUROCONTROL, ainsi que de leur compréhension approfondie de ses besoins et contraintes commerciales.

Cette collaboration permettra à EUROCONTROL d’améliorer la résilience de son infrastructure informatique grâce à une gestion experte des plateformes, des réseaux et de la sécurité qui sous-tendent ses applications critiques. En outre, EUROCONTROL s’assurera de sa pérennité grâce à l’intégration des dernières technologies de cloud computing. Le contrat comprend notamment le déploiement de la première solution de cloud public multi-régions pour les applications de gestion du trafic aérien (Aerial Trafic Management - ATM), entièrement accréditée par l’Agence de la Sécurité Aérienne de l’Union Européenne (AESA).

Eviden, la ligne d’activité du Groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, apporte à ce projet son expertise en cybersécurité et assurera une surveillance proactive de tous les actifs critiques d’EUROCONTROL à l’aide de produits de sécurité propriétaires basés sur l’IA.

Les technologies fondamentales fournies dans le cadre de ce contrat soutiendront EUROCONTROL dans son programme de transformation iNM (integrated Network Management), alors qu’elle cherche à mettre à niveau ses actifs applicatifs pour répondre aux demandes futures du secteur européen de l’aviation, compte tenu de la croissance attendue du trafic aérien.

« EUROCONTROL représente l’un des partenariats les plus importants de notre activité de gestion du trafic aérien et je suis reconnaissant à l’organisation de confier une fois de plus à Atos la gestion de ses actifs critiques. Nous continuerons à mobiliser les capacités du Groupe Atos pour accompagner EUROCONTROL dans son ambition de soutenir la croissance de son réseau dédié à l’aviation », a déclaré Punit Sehgal, CEO Belux, Atos Group.

« Chez EUROCONTROL, nous nous engageons à garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité, d’efficacité et d’innovation dans l’aviation européenne. En tirant parti de l’expertise d’Atos en matière d’infrastructures critiques et de cybersécurité, nous sommes confiants dans notre capacité à améliorer la résilience et les besoins futurs de nos systèmes informatiques. Ce partenariat jouera un rôle crucial dans le soutien à la croissance et à l’évolution de la gestion de l’espace aérien européen », a commenté Antonio Licu, CIO, EUROCONTROL, Bruxelles (Belgique).