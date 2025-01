Atos accélère la migration de Banco Mercantil vers le cloud

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Atos a été choisi par Banco Mercantil pour l’accompagner dans sa migration vers Google Cloud. L’accord entre la banque et Google Cloud, d’une durée de cinq ans, implique un investissement de plusieurs millions de réals brésiliens et a pour objectif de migrer tous les serveurs des centres de données de la banque vers le cloud. Le projet a été divisé en différentes phases, avec des stratégies adaptées à chaque type de charge de travail, dans le but de moderniser les opérations de la banque et d’optimiser l’ensemble de son infrastructure technologique.

Banco Mercantil, une institution financière ciblant un public de plus de 50 ans, visait une migration et une mise en œuvre plus rapides des applications, ainsi qu’une sécurité centralisée des données, afin d’offrir à ses équipes et à ses clients une expérience plus efficace et innovante à l’échelle du Brésil. La banque compte aujourd’hui plus de 8,7 millions de clients, principalement parmi la population des 50 ans et plus.

Banco Mercantil, l’une des institutions financières les plus réputées du Brésil, a ainsi franchi une étape importante dans sa transformation numérique et la réalisation de gains de productivité en s’associant à Atos. La mise en œuvre de la première phase de sa migration vers le cloud, depuis la planification de la stratégie de migration en passant par la gouvernance et l’exécution, s’est en particulier appuyée sur une équipe de spécialistes du cloud dédiés spécifiquement au projet.

Après douze mois d’exécution, la première étape s’est achevée en décembre 2024 et a fait appel à l’expertise d’Atos pour migrer avec succès plus de 750 machines du centre de données de Banco Mercantil, basé sur l’environnement VMware, vers Google Cloud. Atos a déployé la technologie Google Cloud VMware Engine (GCVE), actuellement considérée comme un facteur de différenciation majeur sur le marché.

La migration s’est déroulée en plusieurs vagues, Atos travaillant sur tous ses aspects du projet et créant un plan de migration solide pour assurer l’évolutivité et la sécurité nécessaires, et permettre à Banco Mercantil de se positionner comme une institution dotée d’une infrastructure informatique de pointe et agile.

« Depuis notre premier contact avec la banque, l’intention a été d’aligner la stratégie et la planification au point que l’institution elle-même a pu gagner en maturité numérique tout au long du projet et en autonomie sur cette nouvelle plateforme technologique cloud », rapporte Fabio Beato, Directeur du Cloud Computing chez Atos pour l’Amérique du Sud.

Banco Mercantil se prépare actuellement aux phases finales du projet, qui impliquent la migration de 400 à 500 machines supplémentaires à partir de centres de données. Ces étapes, qui devraient être plus complexes et se dérouler sur le long terme, bénéficieront de l’infrastructure évolutive de Google Cloud et du support continu d’Atos, dont l’expertise joue un rôle clé dans le processus d’évolution progressive du client dans l’environnement cloud.

« La première étape franchie avec succès, nous réfléchissons avec Banco Mercantil à la mise en œuvre d’une transition sécurisée et efficace par un pilotage encore plus stratégique de sa transformation numérique afin de proposer une expérience unique aux clients et aux employés de la banque », conclut Fabio Beato.

« La collaboration avec Atos renforce notre engagement à adopter des technologies de pointe et garantit que notre migration vers le cloud est sécurisée, évolutive et alignée sur les meilleures pratiques du marché. Ce partenariat reflète notre vision de l’avenir, privilégiant la création de valeur pour nos clients, nos partenaires et nos employés », souligne Ramon Oliveira, Directeur informatique de Banco Mercantil.