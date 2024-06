Atempo s’associe à Green4Cloud

juin 2024 par Marc Jacob

Ce partenariat vise à offrir aux TPE-PME et collectivités une offre de confiance en associant les solutions de protection de données Atempo, Tina et Lina, à l’infrastructure d’hébergement des micro-datacenters éco-responsables, localisés dans un premier temps dans l’Hérault et le Gard. Ce modèle de déploiement de proximité sera ensuite généralisé à l’ensemble du territoire national, avec pour objectif de garantir la sécurité et la confidentialité des données, tout en limitant l’empreinte énergétique liée au stockage et au traitement intensif des données.

Réduire l’impact environnemental du stockage de données, un défi majeur pour les professionnels de l’IT

En 2020, la consommation d’énergie des centres de données est estimée à 650 térawattheures, soit une consommation supérieure à celle de la France. Et compte tenu de la croissance exponentielle des besoins en stockage de données, ce chiffre pourrait être multiplié par cinq d’ici à 2030 (source : Blog Atempo).

En plus de l’aspect sécurité des données, Green4Cloud ambitionne également de proposer une offre respectueuse de l’environnement. Afin de réduire le parcours des données et être au plus proche de leurs usages, la société envisage l’installation de plusieurs centaines de micro-datacenters éco-responsables, augmentant ainsi la performance tout en limitant l’impact sur l’environnement.