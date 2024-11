Atempo s’associe à Eviden

novembre 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte où la préservation des données est un enjeu majeur, ce partenariat répond parfaitement aux exigences de sécurité des environnements informatiques complexes, en assurant la protection optimale des données, quel que soit leur emplacement. La solution s’adresse tout particulièrement aux secteurs sensibles, tels que les OIV aussi bien publiques que privées.

Cette collaboration stratégique repose sur l’intégration du module de sécurité matérielle HSM (Hardware Security Module) Trustway Proteccio d’Eviden, avec les solutions phares d’Atempo : Tina pour la sauvegarde et la restauration, et Miria pour l’archivage ou la migration de grands volumes de données.

Grâce au HSM Trustway Proteccio d’Eviden, seul HSM détenteur de la qualification renforcée de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), ce partenariat permet aux solutions logicielles d’Atempo de se conformer aux normes les plus strictes en matière de sécurité, par l’usage d’une couche avancée de chiffrement pour protéger les données en transit, et au repos.

En intégrant le HSM d’Eviden avec les outils de gestion des données d’Atempo, les entreprises peuvent ainsi bénéficier d’une solution entièrement souveraine, avec une gestion robuste des clés et d’un chiffrement sécurisé des flux de données à travers les réseaux distribués.



Les points forts de l’offre :

• Sécurité renforcée, HSM Trustway Proteccio avec chiffrement matériel

• Souveraineté, solution immune aux ingérences étrangères

• Flexibilité, solution adaptée aux environnements informatiques sur site et sur cloud hybride

• Solution reconnue, certifiée par l’ANSSI et labellisée ‘Utilisé par les Armées Françaises’ et ‘France CyberSecurity’

Grâce à ce partenariat avec Eviden, Atempo établit de nouvelles normes en matière de sécurité des données, offrant aux entreprises une solution évolutive et souveraine pour protéger leurs données à travers des infrastructures informatiques complexes et en constante évolution.