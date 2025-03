Atempo prévoit d’étendre son support aux environnements virtualisés Proxmox

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Atempo annonce l’intégration prochaine du support de Proxmox Virtual Environment (PVE) dans sa solution souveraine de sauvegarde et de restauration. Cette évolution, prévue pour le deuxième semestre de 2025, vise à répondre à la demande croissante des entreprises, des administrations et des prestataires IT pour la protection des données dans les environnements virtualisés Open Source.

L’acquisition de VMware par Broadcom a conduit de nombreuses organisations à explorer des alternatives, dont Proxmox VE, une solution de virtualisation Open Source, en raison des hausses tarifaires significatives et des modifications des programmes de licences. Selon Developpez.com, plus de la moitié des clients VMware rechercheraient activement d’autres fournisseurs ou exploreraient des options Open Source.

Proxmox VE est reconnu pour sa fiabilité et son adoption rapide. La solution offre une gestion centralisée des machines virtuelles (KVM) et des conteneurs (LXC). Son modèle Open Source séduit un nombre croissant d’entreprises en quête de flexibilité, de maîtrise des coûts et d’indépendance vis-à-vis des technologies américaines, dont l’accessibilité pourrait être conditionnée par le contexte géopolitique et les accords ou désaccords diplomatiques entre l’Europe et les Etats-Unis.

Un support de Proxmox VE dans la feuille de route produit

En intégrant le support Proxmox VE, Atempo confirme sa volonté d’adapter ses solutions aux évolutions du marché, de garantir à ses clients et partenaires la continuité de leur activité, indépendamment des aléas politiques, et de protéger leurs infrastructures virtualisées tout en maîtrisant leur budget. Cette intégration permettra aux organisations de bénéficier d’une protection avancée et performante, incluant :

• Sauvegarde et restauration des machines virtuelles Proxmox

• Stockage multi-supports (disque, S3, cloud, bande) pour une conservation sécurisée des données

• Gestion centralisée et automatisation des politiques de sauvegarde