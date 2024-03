Atempo et Scality renforcent leur partenariat

mars 2024 par Marc Jacob

Atempo et Scality annoncent la disponibilité d’une nouvelle solution conjointe de protection de données de bout-en-bout combinant les stockage objet S3 de Scality à l’échelle du pétaoctet et la solution de sauvegarde Miria d’Atempo.

Les clients peuvent désormais bénéficier de sauvegardes de confiance déconnectées (air gap) sur bande pour leurs grands volumes de données et environnements complexes. La nouvelle solution de protection de données soutient des fréquences de modification élevée des données source et supporte des environnements comportant des milliards de fichiers et des volumes allant du pétaoctet à des centaines de pétaoctets. Cette collaboration s’appuie sur le vaste guide de compatibilité de Miria pour sauvegarder de manière transparente n’importe quel ensemble de données sur une bande hors site.

Pour réaliser ce processus avec la performance requise, Scality a développé un nouveau mécanisme de « Bucket Event Notification » exploité par Atempo. Cette approche innovante remplace le scan traditionnel de l’ensemble du stockage et fournit à la place une liste des objets nouvellement téléchargés ou supprimés de l’instance de stockage S3 de Scality, ensuite protégés de façon incrémentale par Miria.

Cette collaboration passionnante est née de la demande d’un client de premier plan : une agence de défense gérant plus de 20 PO de données confidentielles sur Scality RING, avec une fréquence de changement quotidienne importante et un potentiel de croissance vers l’exaoctet. Pour des contraintes de sécurité, l’utilisation d’un stockage cloud n’était pas une option, ce qui rendait nécessaire le recours à une sauvegarde sur une grande librairie de bandes.

Grâce à ce nouveau mécanisme de notification, Miria réalise des sauvegardes quotidiennes incrémentales rapides et efficaces, qui s’intègrent parfaitement dans les fenêtres de sauvegarde de l’agence.

Les avantages sont les suivants :

● Réduction de la fenêtre de sauvegarde des données,

● Copies de sauvegarde isolées (Air Gap)

● Restauration plus rapide en cas de sinistre (RTO)

Future collaboration : une nouvelle capacité de hiérarchisation de la donnée

La prochaine étape de ces développements conjoints par Atempo et Scality est de fournir une solution de stockage hiérarchisé (ILM), combinant de nouvelles capacités de tiering au niveau du système de fichiers du RING adossée aux capacités de mouvement de données de Miria. Cet effort de collaboration permet le transfert automatisé de données depuis le stockage S3 du RING vers une archive froide. Dans les environnements complexes, ce mécanisme remplace les fichiers déplacés vers le stockage froid par des raccourcis (stubs), permettant ainsi aux utilisateurs et aux applications d’accéder aux données du niveau froid de manière transparente.

Disponibilité de la solution commune

L’intégration du stockage RING S3 de Scality avec la solution de sauvegarde d’Atempo Miria est immédiatement disponible pour tous les clients de Scality. Le développement de la deuxième étape est prévu pour l’été 2024.

Atempo et Scality continuent de repousser les limites de l’innovation en matière de stockage, en fournissant aux clients des solutions de pointe pour relever les défis de la gestion des données en constante évolution.